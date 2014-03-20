رحلة راغب الباريسية تستفز المتابعين: لا يقيم وزناً لمشاعر الآخرين

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل عيد الأم في تونس، بعد أيام قضاها في العاصمة الفرنسية باريس.

راغب الذي شارك متابعيه على موقع "تويتر" تفاصيل رحلتها الباريسية، قام بتصوير شرفة منزله وأشار إلى أنه يحب الاهتمام بزراعة الأشجار والورود، ثم نشر صورة له وهو يجلس في مقهى باريسي.

الصورتان حظيتا بإعجاب المتابعين، إلا أنّ الأمر لم يخل من بعض الأصوات التي اعتبرت أن الفنانين يعيشون في أبراجهم العاجية، مستغربين كيف ينشر راغب صور رحلته الترفيهية في وقت تغرق فيه البلاد العربية بالدماء والانفجارات، وهو ما يشير بحسب البعض إلى أن راغب لا يقيم حساباً لمشاعر الآخرين، بينما رأى آخرون أنّه لو تسنى للفنانين انتظار الأوضاع الأمنية، لجلسوا في منازلهم أجل غير مسمى.

وأطرف التعليقات جاءت من أحد معجبي أحلام، الذي قال إنّ راغب يقوم بتقليد فنانتهم التي أمضت أياماً في باريس كانت حريصة على نقل تفاصيلها إلى متابعيها.

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