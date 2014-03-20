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فانز نوال الكويتية يختارون "سيدتي نت" لمعايدتها في عيد الأم

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فانز نوال الكويتية يختارون "سيدتي نت" لمعايدتها في عيد الأم فانز نوال الكويتية يختارون "سيدتي نت" لمعايدتها في عيد الأم

الأمومة التي تعيشها "قيثارة الخليج" الفنانة نوال الكويتية منذ ثلاث سنوات مع ابنتها حنين، أضفت على حياتها فيضاً من الحب والحنان وحوّلتها إلى دنيا من الزهور الوردية. وهي الأم بكل ما في الأمومة من مشاعر وأحاسيس. في مناسبة عيد الأم أراد جمهورها ومحبوها من الفانز الذين ينظرون إليها بكثير من الاحترام والحب وهي "قيثارتهم" التي يعزفون من خلالها كل الحب والإنتماء لفنها ولصوتها، تقديم تهنئة خاصة منهم لها من خلال اختيار "سيدتي نت" لبثّ هذا الفيديو، ليقولوا لها كل عيد وأنت بخير، متمنين لها السعادة الدائمة إلى جانب ابنتها حنين وزوجها الفنان مشعل العروج. "سيدتي نت" يتقدم بمناسبة عيد الأم بتهنئة خاصة للفنانة نوال الكويتية متمنياً لها كل السعادة مع أسرتها وجمهورها.

 

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