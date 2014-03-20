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محامي أحمد عز يهاجم زينة بقسوة

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محامي أحمد عز يهاجم زينة بقسوة محامي أحمد عز يهاجم زينة بقسوة

هجوم عنيف تعرّضت له الفنانة زينة من جانب مرتضى منصور محامي خصمها الفنان أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" مع الإعلامية رولا خرسا، إذ تساءل المحامي "لما البنت تخلّف من واحد وتقول أنا كنت متجوزاه شفوي بيتقال عليها إيه في ؟" وأضاف قائلاً " من زينة حتى تسألوني عنها؟ هناك ما هو أهم بكثير لنتحدث عنه فأنا لا أستطيع الخوض بأعراض الناس وتروح تشوف من أبوه".
وعن حقيقة رفض أحمد عز لتحليل الدي إن إيه قال مرتضى أإن أحمد لم يرفض وزينة كاذبة في هذا الادعاء، فالنيابة لا تمللك حق المطالبة بإجراء هذا التحليل وهذا حق تملكه المحكمة فقط.

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