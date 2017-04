سرعة وأكشن في الصالات العربية

Need For Speed و Sabotage هما الفيلمان البارزان اللذان بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Need For Speed

فيلم مقتبس عن إحدى أشهر ألعاب الفيديو، تدور قصته حول السائق Tobey الذي يملك كاراجاً لتجهيز السيارات المعدّلة، وبالرغم من خلافه مع بطل المنطقة في سباقات السرعة Dino إلا أنه سيوافق على طلبه لتعديل سيارة يملكها. لكن هذا الاتفاق سينتهي بسباق يشارك فيه Dino و Tobey إضافة الى صديقه Pete وسينتج عنه حادث سير يودي بحياة الأخير ويكون السبب في دخول Tobey ظلماً الى السجن. أمام هذا الواقع، هل سيقرر هذا الأخير الاعتزال أو سيعود الى السباقات ليردّ اعتباره أولاً ويكشف حقيقة الحادث ومن الذي تسبب في مقتل صديقه Pete؟ Need for Speed يشارك في بطولته Aaron Paul و Dominic Cooper وImogen Poots ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق والأردن ولبنان.

Sabotage

يعود الممثل Arnold Schwarzenegger مع فيلم أكشن جديد بلغت كلفة إنتاجه 35 مليون دولار ويشارك أيضاً في بطولته كل من Sam Worthington و Terrence Howard و Joe Manganiello. الفيلم مقتبس بطريقة غير مباشرة عن رواية الكاتبة Agatha Christie الشهيرة Ten Little Indians حيث ستقوم نخبة من القوات الأميركية المكلفة بمكافحة المخدرات، بهجوم على منزل أحد أخطر المروّجين في العالم وتتم العملية بنجاح. غير أن فجأة يبدأ أفراد هذه النخبة بالاختفاء واحد تلو الآخر بطريقة غامضة. فما حقيقة ما يحصل ومن هو القاتل؟ Sabotage يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر.