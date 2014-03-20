فرقة ومضة تنظم عرض “عن الخوف عن الحب نحكي” احتفالًا باليوم العالمي للدمي

احتفالا باليوم العالمي للدمي تستمر فرقة ومضة في تقديم عروض في الشارع و تقدم هذا الاسبوع عرض ( عن الخوف عن الحب نحكي) انطلاقا من مبادرتها (هنروح للناس…. مسرح ببلاش) تحطيما للحوائط العازلة للفن عن الناس و تأكيدا علي ان الفن للناس ويستلهم العرض حكايته من (ألف ليلة و ليلة) حيث يناقش مع الجمهور حكاية شهريار و كيف حكم عالمه بالخوف و اليأس, فكان الموت هو الحل لمشاكله عندما قرر ان ينتقم من النساء فقتل منهن قرابة الالف, وساد الخوف و اليأس وكان الموت نتيجة حتمية للحل الذي طرحه لمشكلته بعدما فقد الثقة.

ويوضح العرض كيف حولت شهرزاد بحكايتها الخوف و اليأس إلي أمل و حب فعلمته عبر قصصها المتكررة معايشة الحياه ,و انجبت له في نهاية الحكاية ثلاث اطفال دلالة علي استمرار الحياه و انتصار إردة الحياة علي الخوف ( عن الخوف عن الحب) حكاية تحكي عن مدن الخوف و الحب تقدمها فرقة ومضة في شارع المعز امام مسجد الحاكم الساعة الثالثة عصرا, بطولة : محمود سيد حنفي, مصطفي عبد العزيز الصباغ , علي ابو زيد سليمان , صبري سعد متولي و شيخ لاعبي الارجوز عم صابر المصري, العرض اعداد و اخراج: د. نبيل بهجت.

ووتلقي الفرقة عقب العرض بيانا بمناسبة يوم الدمي العالمي موقعا باسم شيخ لاعبي الأراجوز في مصر عم صابر المصري

> كذلك تقدم الفرقة في بيت السيحيمي الساعة السابعة م عرض (الأراجوز يحكي ) والذي يعرض لحكاية الأراجوز الذي يطوف الشوارع ليوقظ الناس و يوحدهم نحو هدف وهو الحرية.

وكذلك تقدم الفرقة في اطار مبادرتها (هنروح للناس ) عرض أراجوز دوت كوم ا لاطفال بمعهد اورام السلطان الساعة الثانية عشر ظهرا وتعيد تقديم عرضها الأرجوز يحكي في قصر الامير طاز يوم السبت الساعة الخامسة عصرا و الدخول مجانا