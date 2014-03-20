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فرقة ومضة تنظم عرض “عن الخوف عن الحب نحكي” احتفالًا باليوم العالمي للدمي

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فرقة ومضة تنظم عرض “عن الخوف عن الحب نحكي” احتفالًا باليوم العالمي للدمي فرقة ومضة تنظم عرض “عن الخوف عن الحب نحكي” احتفالًا باليوم العالمي للدمي

احتفالا باليوم العالمي للدمي تستمر فرقة ومضة في تقديم عروض في الشارع و تقدم هذا الاسبوع عرض ( عن الخوف عن الحب نحكي) انطلاقا من مبادرتها (هنروح للناس…. مسرح ببلاش) تحطيما للحوائط العازلة للفن عن الناس و تأكيدا علي ان الفن للناس ويستلهم العرض حكايته من (ألف ليلة و ليلة) حيث يناقش مع الجمهور حكاية شهريار و كيف حكم عالمه بالخوف و اليأس, فكان الموت هو الحل لمشاكله عندما قرر ان ينتقم من النساء فقتل منهن قرابة الالف, وساد الخوف و اليأس وكان الموت نتيجة حتمية للحل الذي طرحه لمشكلته بعدما فقد الثقة.

ويوضح العرض كيف حولت شهرزاد بحكايتها الخوف و اليأس إلي أمل و حب فعلمته عبر قصصها المتكررة معايشة الحياه ,و انجبت له في نهاية الحكاية ثلاث اطفال دلالة علي استمرار الحياه و انتصار إردة الحياة علي الخوف ( عن الخوف عن الحب) حكاية تحكي عن مدن الخوف و الحب تقدمها فرقة ومضة في شارع المعز امام مسجد الحاكم الساعة الثالثة عصرا, بطولة : محمود سيد حنفي, مصطفي عبد العزيز الصباغ , علي ابو زيد سليمان , صبري سعد متولي و شيخ لاعبي الارجوز عم صابر المصري, العرض اعداد و اخراج: د. نبيل بهجت.

ووتلقي الفرقة عقب العرض بيانا بمناسبة يوم الدمي العالمي موقعا باسم شيخ لاعبي الأراجوز في عم صابر المصري
> كذلك تقدم الفرقة في بيت السيحيمي الساعة السابعة م عرض (الأراجوز يحكي ) والذي يعرض لحكاية الأراجوز الذي يطوف الشوارع ليوقظ الناس و يوحدهم نحو هدف وهو الحرية.

وكذلك تقدم الفرقة في اطار مبادرتها (هنروح للناس ) عرض أراجوز دوت كوم ا لاطفال بمعهد اورام السلطان الساعة الثانية عشر ظهرا وتعيد تقديم عرضها الأرجوز يحكي في قصر الامير طاز يوم السبت الساعة الخامسة عصرا و الدخول مجانا

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