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تموين السويس يضبط 52 مخالفة بالمواد الغذائية خلال أسبوع

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تموين السويس يضبط 52 مخالفة بالمواد الغذائية خلال أسبوع تموين السويس يضبط 52 مخالفة بالمواد الغذائية خلال أسبوع

قال مجدى عبد العال وكيل وزارة بالسويس أن الرقابة التمونية وجميع مفتشي التموين فى الأدارات المختلفة تمكنوا خلال الأسبوع الحالي من ضبط 2 محضر التصرف فى حصة الدقيق و 6 محاضر محاضر حصول على دقيق بدون وجه حق و 13 مخالفة بيع خبر ناقص الوزن .

أضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة فى بيان أن الحملات تمكنت من تحرير 8 محاضر ومخالفات لمخابز لا تقوم بالانتظام فى مواعيد العمل ، كما تم ضبط 9 مخالفات عدم اعلان عن سعر بيع المنتج و 7 مخالفات شهادات صحية و مخالفة تموينية فى عدم الالتزام فى بيع المواد البترولية والقيد فى دفتر 21 ، وتحرير 2 محضر عمل اوكازيون بدون تصريح.

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