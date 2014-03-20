شاهد بقضية مجلس الوزراء :حمدين صباحي عرض 20 ألف جنيه لتغيير شهادتي ضد “دومة”

اتهم هشام الشاذلي أحد شهود الإثبات فى قضية أحداث “مجلس الوزراء “، حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بعرض مبلغ رشوة عليه قدره 20 الف جنيه لإغرائه علي تغيير شهادته ضد دومة أثناء التحقيقات و ذلك في عام 2012 .

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> وكان الشاهد هشام أحمد الشاذلي قد أدلى بشهادته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في قضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها أحمد دومة و 268 آخرين ، إن دومة طلب منه بنزين للقيام بإحراق مجلس الوزراء.

وأشار الشاهد إلي أنه كان يستقل موتوسيكل والتقي بالمتهم أحمد دومة ولكنه لم يكن يعلم حينها هويته و ذلك في الشارع الموازي لمجلس الوزراء ، حيث طلب منه “بنزين ” ، و أضاف الشاهد قائلًا “انا نصحته و قلتله ان البنزين علي قدي ده مال الشعب و ميصحش الكلام ده فسخر مني” .

وأضاف الشاهد أنه عقب ذلك الامر علم بهوية الناشط السياسي احمد دومة من خلال مشاهدته عن طريق الصدفة خلال ظهوره بقناة دريم واعترافه بانه القي زجاجات المولوتوف علي المجمع العلمي .