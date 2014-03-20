اجتماع أمني بالمنيا لمناقشة تأمين محاكمة 1228 إخوانياً بينهم المرشد في أحداث العنف

عقدت أجهزة الأمن بالمنيا، برئاسة اللواء أسامه متولي مدير أمن المحافظة، والعميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديريه، أجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة تأمين محاكمة 1228 متهما أخوانياً بينهم المرشد العام في أحداث عنف مابعد فض إعتصامي رابعه العدويه والنهضه .

وخاطب التفتيش القضائي بوزارة العدل قضاة الدوائر الموجود مقرها بمجمع محاكم المنيا لمد فترة الطعون القانونية والمدد القانونية لاستئناف القضايا بسبب تعطل العمل في مجمع محاكم المنيا لمدة 6 أيام بسبب محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين و1228 آخرين بوقائع عنف.

وطالبت وزارة العدل وقطاع التفتيش القضائي من القضاة الأخذ في الاعتبار فترة توقف العمل ومد مدد الطعون , ومن المقرر أن يتم محاكمة 545 متهماً بمركز مطاي , في أيام السبت والأحد والأثنين , و 683 متهماً بمركز العدوه في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس .

وكان المستشار عبد الرحيم عبد المالك ، المحامي العام لنيابات شمال المنيا ، قد أصدر قراراً بإحالة الدكتور محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان ، وعدد 683 متهماً من قيادات الجماعة بالمنيا لمحكمة الجنايات لتورطهم في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوه , وكذا 545 متهماً في أحداث مركز مطاي .

ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم التجمهر بمركزي العدوة , ومطاي وتعريض السلم العام للخطر وأرتكاب جرائم الأعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة , والتأثير على رجال السلطة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف , وحمل بعضهم لأسلحه نارية وأدوات مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص .