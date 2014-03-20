هكذا تألقت الأميرات مع أمهاتهن

نشاهد أميرات العالم متألقات في المناسبات المختلفة، وقد يظهرن أحياناً مع أمهاتهن أو أبنائهن في إطلالات أنيقة وملكية، وبمناسبة عيد الأم قررنا أن نسلط الضوء على أجمل إطلالات أميرات العالم مع أمهاتهن.

من أجمل الإطلالات كانت إطلالة الأميرتين المغربيتين للا مريم وابنتها للا سكينة في أحد أعراس أوروبا، حيث تألقتا بأزياء مغربية في غاية الفخامة والجمال، أما ملكة الأردن الملكة رانيا فقد شوهدت مع بناتها في عدة مناسبات مختلفة، ويمكن أن نقول بأنهن ورثن حس الأناقة من والدتهن.

من ناحية أخرى تعرفنا على الأميرة Kate Middleton في السنوات الأخيرة، وشاهدناها مع والدتها في عدة مناسبات، ومن الملاحظ أنها لا تمانع استعارة بعض الملابس من والدتها من فترة لأخرى، إذ شوهدت بفساتين ارتدتها والدتها في عدة إطلالات.

ولا يمكن أن نغفل عن ذكر الأميرة Caroline من موناكو وابنتها Charlotte اللتان يعتبران من أيقونات الموضة في العالم، أما ملكة السويد Silvia وابنتها Madeleine فقد شوهدتا بإطلالات ملكية في حفل زفاف الأميرة Victoria العام الماضي، كما ظهرت الأميرة Madeleine تحمل ابنتها الصغرى وهي متألقة بفستان فخم من المصمم السويدي ذي الأصول اللبنانية فادي الخوري.

شاهدي معنا أجمل إطلالات أميرات العالم مع أمهاتهن، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟؟

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