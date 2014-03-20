أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

5 إطلالات أنيقة في حفل إطلاق فيلم "Divergent"

Google+ Print
5 إطلالات أنيقة في حفل إطلاق فيلم "Divergent" 5 إطلالات أنيقة في حفل إطلاق فيلم "Divergent"

أطلق مؤخراً الفيلم المنتظر "Divergent" بحضور نجماته المتألقات على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس، وقد لفتتنا 5 إطلالات جميلة من هذا الحفل، وهي: 

- Kate Winslet بفستان من  SAFiYAA

كانت Kate Winslet متألقة في هذا الحفل بإطلالة أنيقة بفستان ناعم بدا متناسقاً مع لون بشرتها. 

- Shailene Woodley بفستان من Elie Saab 

فاجأتنا نجمة الفيلم بإطلالة ملكية من إيلي صعب لخريف وشتاء 2010، وقد أعجبنا بتصميم الفستان الفريد ولونه البراق الذي أضفى لمسة من الفخامة والتجدد على إطلالتها. 

- Veronica Roth بفستان من Maria Lucia Hohan

كان هذا الفستان من أجمل الفساتين  المخملية التي ظهرت على السجادة الحمراء منذ مدة، وقد أعجبنا بالتفاصيل الجميلة على الصدر.

- Kiernan Shipka بفستان من Valentino

اعتدنا على رؤية Kiernan Shipka بإطلالات أنيقة ومناسبة لعمرها في مناسبات مختلفة، وقد كانت هذه الإطلالة واحدة من أجمل إطلالاتها على السجادة الحمراء.

- Chelsea Gilligan ببدلة بيضاء أنيقة 

أعجبنا باختيار النجمة لهذه البدلة الناعمة باللون الأبيض، وقد نجحت بتنسيقها مع حقيبة حمراء وحذاء عصري أنيق مع ضفيرة جانبية زادت إطلالتها جمالاً. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي