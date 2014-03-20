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15 فستاناً لأناقة هادئة في المناسبات

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15 فستاناً لأناقة هادئة في المناسبات 15 فستاناً لأناقة هادئة في المناسبات

اعتدنا في مناسباتنا الخاصة، من أعراس واحتفالات وسهرات، على اختيار أزياء لافتة تزيّنها الأحجار والخيوط اللماعة. فمثل هذه الأزياء قادرة على لفت الأنظار وجعل الإطلالة تبدو أفخم. ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن الملابس التي تتميّز بتصاميمها البسيطة تفتقد لحس الأناقة والرفاهية. فبعض الفساتين تغتني بأقمشتها وقصاتها، حتى تضاهي بفخامتها كل الأزياء المرصّعة والمشكوكة. فإذا كنت من اللواتي يبحثن عن إطلالة أنيقة وبسيطة في الوقت نفسه، بعيدة عن التكلّف، وتمنحك شعوراً بالراحة والتألق، ما عليك سوى اختيار أحد هذه الأزياء وتنسيقه مع إكسسوارات تليق بقصته ولونه.
بإمكانك، على سبيل المثال، أن تختاري هذا الفستان البيج من مجموعة "ألكسي مابيل" Alexis Mabille وتنسيقه مع أقراط ذهبية متدلية وخاتم ذهبي بارز. أو أن تغني إطلالتك بالألوان مع فستان "إيلي صعب" Elie Saab المموّج، وأن تزيّنيه بعقد مستوحى من أحد ألوان القماش.
نقدّم إليك 15 خياراً لإطلالة أنيقة وهادئة في مناسباتك الخاصة، فأي قطعة تختارين؟

 

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