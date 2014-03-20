بدلة هذا الموسم ..خطوط ثابتة ..وتفاصيل متغيرة

لا تكاد تخلو خزانة الرجل من بدلة رسمية رصينة أو شبابية، يلبسها خلال مشاويره الرسمية وغير الرسمية، لأنها عنوان الموضة المتجدّدة، على مرّ المواسم، وهي الثابتة في خطوطها الرئيسيّة وإن تغيّرت تفاصيلها. ولا عجب في أن يظهر هذا الزي بقوّة في أسابيع الموضة الخاصّة بالرجل، مع كثير من الأفكار الاستثنائية والاكسسوارات المبتكرة، التي تُناسب عمر الشباب المبكر والرجولة الناضجة، والتي قدّمها مصمّمون كبار ودور أزياء معروفة، مثل دار Versace ودارDolce & Gabbana و دار Etro وPaul Smith وRichard James ودار Saint Laurent ودار Louis Vuitton. وقد يحار الرجل في تحديد نوع البدلة التي سيختارها في هذا الموسم، إلا أنّ المصمّمين يترجمون هذه البدلة بالكتفين المحدّدين والخصر الرشيق والقصّات الواضحة والسروال المريح والسترة ذات الصفّ الواحد من الأزرار. وعموماً، فقد جمعت بدلة هذا الموسم أفضل سمات البدلات من الحقبات الماضية، ابتداءً من رصانة العصر الفيكتوري، مروراً بلباقة موضة الثلاثينات، وصولاً إلى شبابية موضة الستينات، ليكون الناتج طلّة معاصرة مفعمة بالحيوية.

وصايا في اختيار بدلة هذا الموسم

• ثمة عودة إلى موضة الثلاثينات والأربعينات التي تبّناها كثير من المصمّمين. لذا، فإنّ بدلة بيضاء أو ذات لون فاتح أو مضيء أو بنقشة المربّعات ستكون أساسيّة في خزانة ثياب الرجل، خصوصاً بالخامات الربيعيّة والصيفيّة الناعمة.

• في هذا الموسم، وفي كلّ المواسم، يقدّم لك المصمّمون نصيحتهم الذهبية: "تعلم كيف تختار البدلة، وستكون كلّ الأمور أقلّ صعوبة بعد ذلك، فالبدلة هي سلاحك الأول نحو الأناقة".

• إن شراء البدلة هو أشبه بعملية استثمار طويلة الأمد لدى الرجل، خصوصاً إذا كانت البدلة كلاسيكية أو رسمية. فالرجل لا يحتاج إلى تغيير ثيابه واكسسواراته في كلّ موسم، كما تفعل النساء كثيراً، لأنّ اتجاهات الموضة في عالم الرجال تأخذ مسارات محدّدة مع بعض التغييرات الثانوية التي تطرأ عليها من وقت إلى آخر.

• البدلة هي قطعة الثياب التي تؤطر طلة الرجل بالأناقة والثقة والاعتداد بالنفس، وهي واحدة من دلائل التحوّل من المراهقة إلى الرجولة. لذا لا تتردّد في شراء بدلة ذات نوعيّة جيّدة على صعيد الخامة والتفصيل والخياطة، وكن كريماً مع هذه القطعة من الثياب.