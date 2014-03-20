مدرب أولمبياكوس يشكر لاعبيه رغم الخسارة أمام يونايتد

إفي - شكر الإسباني ميتشل مدرب فريق أوليمبياكوس اليوناني لاعبيه رغم الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان أوليمبياكوس قد فاز في ذهاب دور الـ16 بأثينا 2-0 ، لكنه خسر اليوم 0-3 بفضل هاتريك النجم الهولندي روبن فان بيرسي في ملعب أولد ترافورد إيابا.

وعقب الهزيمة صرح ميتشل "أشكر جهد اللاعبين، بذلوا كل ما بوسعهم، النتيجة توحي بأن المباراة كانت في اتجاه واحد، لكن هذا ليس صحيحا".

وأضاف نجم ريال مدريد السابق "أتيحت لنا عديد من الفرص لم تترجم الى أهداف، هذه هي الكرة، تخسر اذا أهدرت الفرص".