أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب أولمبياكوس يشكر لاعبيه رغم الخسارة أمام يونايتد

Google+ Print
مدرب أولمبياكوس يشكر لاعبيه رغم الخسارة أمام يونايتد مدرب أولمبياكوس يشكر لاعبيه رغم الخسارة أمام يونايتد

إفي - شكر الإسباني ميتشل مدرب فريق أوليمبياكوس اليوناني لاعبيه رغم الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان أوليمبياكوس قد فاز في ذهاب دور الـ16 بأثينا 2-0 ، لكنه خسر اليوم 0-3 بفضل هاتريك النجم الهولندي روبن فان بيرسي في ملعب أولد ترافورد إيابا.

وعقب الهزيمة صرح ميتشل "أشكر جهد اللاعبين، بذلوا كل ما بوسعهم، النتيجة توحي بأن المباراة كانت في اتجاه واحد، لكن هذا ليس صحيحا".

وأضاف نجم ريال مدريد السابق "أتيحت لنا عديد من الفرص لم تترجم الى أهداف، هذه هي الكرة، تخسر اذا أهدرت الفرص".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع