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بالفيديو - رونالدينيو يهدر ضربة جزاء ويسجل أخرى في كوبا ليبارتدورس

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بالفيديو - رونالدينيو يهدر ضربة جزاء ويسجل أخرى في كوبا ليبارتدورس بالفيديو - رونالدينيو يهدر ضربة جزاء ويسجل أخرى في كوبا ليبارتدورس

سجل البرازيلي رونالدينيو صانع ألعاب أتليتكو مينيرو هدفا لفريقه في شباك ناسيونال أسونسيون الأوروجوياني في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس في كوبا ليبارتدورس وانتهت بالتعادل 1-1.

وكان رونالدينيو قد أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 14 من الشوط الأول قبل أن يعود ويسجل من ضربة جزاء أخرى بعدها بـ6 دقائق فقط.

وتعادل الضيوف في الدقيقة 37 من الشوط ذاته عن طريق ريفروس لتنتهي المباراة بتلك النتيجة ليحافظ مينيرو على صدارته للمجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن ناسيونال أسونسيون.

ويعد هذا هو الهدف الأول للبرازيلي رونالدينيو في عام 2014 بعد أن قاد فريقه الموسم الماضي للفوز بكوبا ليبارتدورس والمركز الثالث في كأس العالم للأندية بالمغرب.

شاهد كل ما قدمه رونالدينيو في المباراة

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فيديو اليوم السابع

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