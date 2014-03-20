"تربية عين شمس" تعلن ختام الدورة الأولى لـ"التأهيل التربوى للمعلمين"

أعلنت كلية التربية بجامعة عين شمس، عن انتهاء الدورة الأولى لبرنامج التأهيل التربوى للمعلمين غير المؤهلين تربوياً؛ حيث أدى المعلمون المشتركون فى البرنامج الامتحانات النهائية للبرنامج، والتى أجريت على مدار يومى الجمعة والسبت.

وأشرف على إجراء الامتحانات الدكتور على الجمل، عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية وأساتذة المواد التربوية التى تم تدريسها خلال البرنامج على مدار 11 أسبوعا.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع شهادات اجتياز الدورة بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة؛ والدكتور على الجمل عميد كلية التربية؛ بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات الهامة فى مجال التربية والتعليم.

يذكر أن برنامج "التأهيل التربوى للمعلمين غير المؤهلين تربوياً" تم تنفيذه فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية بنجاح كبير؛ حيث يشارك فيه عشرة آلاف من المعلمين غير خريجى كليات التربية.

ويأتى البرنامج فى إطار مسايرة التوجهات التربوية الحديثة التى تقتضى الحصول على كفاءات بشرية متميزة قادرة على المنافسة العالمية، وتفعيلا للدور الإيجابى الذى تلعبه كلية التربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فى تطوير العملية التعليمية بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة.

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