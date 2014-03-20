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بهاء الدين أبو شقة: تكريم الدولة لأعضاء "تحكيم طابا" سنة حسنة

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بهاء الدين أبو شقة: تكريم الدولة لأعضاء "تحكيم طابا" سنة حسنة بهاء الدين أبو شقة: تكريم الدولة لأعضاء "تحكيم طابا" سنة حسنة

قال بهاء الدين أبو شقة، المحامى والفقيه القانونى، إن تكريم الدولة لأعضاء اللجنة القومية وهيئة الدفاع المصرية عن طابا، ومنحهم الأوسمة المدنية والأنواط، لبذلهم مجهوداً لاستعادة طابا، موضحاً أن تكريم اليوم هو سنة حسنة وتقديراً من الدولة لجهود المصريين الذين يبذلون جهد انتهى لتحقيق انتصار ومكاسب للشعب المصرى.

وأضاف أبو شقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجوء إلى التحكيم الدولى فى قضية سد النهضة الأثيوبى، ليست من الأولويات المطروحة الآن، لأن الدولة لديها عدة خيارات أخرى، كما أنها تقدر ذلك الأمر وفقاً لسياستها الدبلوماسية وتتخذ قرارها المناسب وفقاً لما تراه لكى تحصل على حقها.

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