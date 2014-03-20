طرق تنعيم الشعر على الطريقة البرازيلية

يعتبر الكيراتين البرازيلي من أفضل أنواع الكيراتين لفرد الشعر المجعد. ولكن أسعار هذا المستحضر قد تفوق أحياناً ميزانية المراهقة الصغيرة أو حتى ربة المنزل البسيطة، فهل معنى هذا أنه لن يكون هناك فرصة لهؤلاء للقيام بعملية فرد الشعر؟!

بالتأكيد لا، فـ"سيِّدتي نت" يؤمن بضرورة شعور السيدة العربية بجمالها عن طريق التجديد الدائم في إطلالتها. ولذلك تراه يبحث دائماً عن أفضل الحلول والبدائل لجميع مشاكل المرأة العربية. لكي تحصلي على فرد شعرك وفق الطريقة البرازيلية، يمكنك أن تقومي بصنع هذا القناع الفعّال في فرد الشعر، والذي يُعتبر بديلاً للكيراتين، من دون أن يكون بنفس فاعليّة الكيراتين بالتأكيد. ولكن مع تكراره والمداومة عليه، يمكنك أن تحصلي على شعر مفرود وناعم، وبتكلفة لا تذكر.

المكونات:

1. موزة شديدة النضج.

2. تفاحة.

3. زيت زيتون.

4. زيت خروع.

5. زيت سمسم.

6. علبة زبادي.

الطريقة:

1. اسلقي التفاحة، بعد تقشيرها.

2. ضعي الموزة والتفاحة في الخلاط الكهربائي. ثم أضيفي إليهما علبة الزبادي وملعقة من كلّ نوع من أنواع الزيوت.

3. ضعي الخليط على شعرك، ابتداءً من فروة الرأس وحتى الأطراف.

4. لفي شعرك إلى الأعلى، وضعي غطاء الحمّام البلاستيكي.

5. اتركيه ثلاث ساعات، أو بحسب مقدار تحمّلك.

6. يمكنك زيادة المكوّنات، وفقاً لطول شعرك.

7. كرّري هذا القناع مرتين أسبوعياً، حتى تحصلي على النتيجة التي ترغبين فيها.

كما يمكنك تغيير هذه الوصفة بوصفة أخرى تعتمد على:

1. قشور موز مجففة.

2. فنجان من كل من: "زيت الخروع، زيت الزيتون، المايونيز".

أما عن الطريقة، فهي نفس خطوات الطريقة التي سبق ذكرها، ولكن لا تقومي باستخدام الخلاط الكهربائي، بل ابدئي بطحن قشور الموز يدوياً، ثمّ امزجيها بباقي المكونات.

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