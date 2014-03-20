أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل 9 في حادث قطار بتركيا

Google+ Print
مقتل 9 في حادث قطار بتركيا مقتل 9 في حادث قطار بتركيا

ارشيفية

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في حادث اصطدام قطار بحافلة صغيرة كانت تقل موظفين إلى العمل في تركيا، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وكانت الحافلة تقل عمالا إلى منطقة صناعية على أطراف المدينة وتعبر قضبان السكك الحديدية حين صدمها قطار كان متجها من إقليم مرسين إلى إقليم أضنة بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية.

وأظهرت مقاطع على موقع وكالة دوغان الإلكتروني حافلة صغيرة محطمة بجانب القضبان ومسعفين يحاولون الوصول للمصابين.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية إن عشرة أشخاص قتلوا في هذا الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب