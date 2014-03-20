مقتل 9 في حادث قطار بتركيا

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في حادث اصطدام قطار بحافلة صغيرة كانت تقل موظفين إلى العمل في تركيا، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وكانت الحافلة تقل عمالا إلى منطقة صناعية على أطراف المدينة وتعبر قضبان السكك الحديدية حين صدمها قطار كان متجها من إقليم مرسين إلى إقليم أضنة بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع وكالة دوغان الإلكتروني حافلة صغيرة محطمة بجانب القضبان ومسعفين يحاولون الوصول للمصابين.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية إن عشرة أشخاص قتلوا في هذا الحادث.