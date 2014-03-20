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الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس يتوجه إلى موسكو للإعداد لزيارة البابا تواضروس

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الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس يتوجه إلى موسكو للإعداد لزيارة البابا تواضروس الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس يتوجه إلى موسكو للإعداد لزيارة البابا تواضروس

مطار القاهرة الدولى

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم  الخميس متوجها إلى روسيا الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس اسقف الكرازة المرقصية للأقباط  فى زيارة تستغرق 3 أيام، للعاصمة الروسية موسكو يجرى خلالها ترتيب زيارة البابا تواضروس، وتحديد جدولها ووقتها.

أضافت مصادر كنيسية كانت فى وداعه بالمطار ان  زيارة الأنبا رافائيل سوف تبحث الأعداد لزيارة البابا تواضروس لموسكو , والتى لم تحدد بعد  حيث تأتي بعد إستجابة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لدعوة السفير الروسى بالقاهرة “سيرجى كير بيشينك” خلال لقائهما بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فى شهر نوفمبر الماضى، حيث دعاه لزيارة روسيا، مؤكدا أن البابا شنودة الثالث قد زار روسيا فى فترة توليه مسئولية الكرسى المرقسى

يشار الى ان  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت فى الإعداد لترتيب أول لقاء يجمع بين البابا تواضروس الثانى والبطريرك كيرل بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وهى من أكبر كنائس الروم الأرثوذكسى فى العالم،

وكان مصدر كنسى قد أوضح  أن البابا تواضروس قرر منذ فترة زيارة الكنائس العالمية، بعد زيارة الفاتيكان منذ عدة أشهر، ولقائه بالبابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان، قرر زيارة أكبر كنيسة أرثوذكسية فى العالم بموسكو، وكذلك فى خطته زيارة العديد من البلدان العربية، والأوروبية، وأمريكا، التى تأجلت مرتين، آخرها شهر أكتوبر العام الماضى، بسبب أن ظروف البلاد التى حالت ذلك.

وفى تصريحات سابقة له أشار كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، إن زيارة البابا تواضروس لروسيا هامة جدا للتقارب بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية المصرية والأرثوذكسية الروسية، وأن هذه الرحلة مهمة، لأنها ترسى مدخلا جديدا لعلاقات جديدة بين أكبر كنيستين أرثوذكسيتين فى العالم، فى طريق الوحدة .

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