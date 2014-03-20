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أنور السادات: المسلمانى “يهذى” وينتقد نفسه ويلعن اختياراته

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أنور السادات: المسلمانى “يهذى” وينتقد نفسه ويلعن اختياراته أنور السادات: المسلمانى “يهذى” وينتقد نفسه ويلعن اختياراته

أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن آسفه لأن يكون المستشار الإعلامى لرئاسة جمهورية مصرهو أحمد المسلمانى.

وقال السادات إن “المسلماني  أصبح  يهذى ويصرح للإعلام بأشياء ينتقد فيها حتى نفسه، ويطالب بصناعة نخب بديلة من بعض المصريين خريجى الجامعات فى الخارج”، و أضاف السادات أن  ” المسلمانى وصف من جلس معه فى حواراته من أحزاب وقوى شبابية وثورية بأنهم لا يملكون رؤية عملية للأزمات ولم يسمع منهم سوى شعارات عامة وأن الأوطان لا تتقدم بالنوايا الحسنة على الرغم من أن هذه هى إختياراته” ، وتابع  ”فحمدا لله على أننا لم نجلس معه ، وفيما يخص النوايا لماذا لم نسمع له صوتا حين أقدم الببلاوى على عمل قانون حسن نوايا للوزراء؟”

كما انتقد السادات قيام المسلماني بتحية المملكة العربية مشيراً أن “المسلمانى دأب على تحية المملكة العربية السعودية وكأنه رئيس المكتب الإعلامى السعودى بمصر لكنها ليست مجرد تحية خالصة صادقة كما نقدمها نحن إنما يؤسس المسلمانى لما بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية.

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