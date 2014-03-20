قصّة حب إيلين ومهند تستقطب 5 ملايين مشاهد تركي

أثارت الممثلة التركية العراقية الأصل الشقراء فرح زينب عبدالله الشهيرة بإيلين في مسلسل "على مر الزمان"، إستياء محبيها بنشرها صورة خاصة جمعتها مع أصدقائها وهي تدخن سيجارة. فالبعض فوجىء بحقيقة كونها مدخنة، وتمنى البعض منها الإقلاع عن تدخين السجائر معتبرين أن شكلها البريء يتناقض مع فكرة كونها امرأة مدخنة.

من جهة ثانية، استقطب مشهد عاطفي بين إيلين وزميلها كيفانش تاتليتوغ مدّته دقيقيتين في مسلسل "السيد شورت وشورى" خمسة ملايين مشاهد تركي، وحققت القبلة الأولى ثمرة حبهما الخاطف من أول نظرة في الحلقة الأولى أعلى نسبة مشاهدة.

يذكر أن الحلقة الأولى من المسلسل عرضت مساء 4 مارس في تركيا، ومتوقع عرضه قريباً الساعة السابعة مساء كل أربعاء وخميس على قنوات MBC .

وقد قارنت الصحافة بين مشهد مهند وإيلين، والمشاهد العاطفية التي جمعته بزميلته بيرين سات في مسلسل "العشق الممنوع"، كما قارنتها بالمشاهد العاطفية التي جمعت الممثل التركي كينان أميرزالي أوغلو بشخصية ماهر كارا لحبيبته القاضية فريدة التي تؤديها

الممثلة بيرغوزار كوريل، حيث اثارت هذه المشاهد عشاق المسلسلات الرومانسية التركية.

وتتوقع الصحافة التركية منافسة ساخنة وشرسة بين الموسم الأول من مسلسل (ليث ونورا) وبين الموسم الثالث من (القبضاي) بسبب جرأتهما.

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