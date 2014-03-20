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أمهات المشاهير سبب في نجاحهم

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أمهات المشاهير سبب في نجاحهم أمهات المشاهير سبب في نجاحهم

يقال إن وراء كل رجلٍ عظيم امرأة. فهل هناك أعظم من دور الأم في حياة المرأة؟

وكون النجوم مشاهير ومعروفين لا يمنع من أن يكونوا في النهاية مجرّد أطفال في أعين أمّهاتهم، اللواتي ضحّين وعانين كي يصل أبناؤهنّ إلى ما وصلوا إليه.

والممثلون بعض هؤلاء المشهورين، ووراء كلّ ممثل مشهور أمّ عظيمة ربّت وتعبت، ونالت شرف أن ترى ثمرة تعبها على السجّادة الحمراء وبانتظاره ملايين الأشخاص كي يروه أو يسمعوا منه تعليقاً واحداً.

وقد كانت الأمهات شريكات أبنائهنّ في المشي على السجّادة الحمراء، في فرصة من فرص القدر، ليقول المشاهير للناس أجمع، وهم يمسكون بأيدي أمهاتهم ويمشون معهنّ بكلّ فخر، "إنّ هذه المرأة هي التي صنعت مني هذا الرجل المشهور".

وفي بعض الأحيان، كانت الأم هي السبب المباشر في شهرة أبنائهنّ، كما هو الحال مع Justin Bieber، إذ كان سبب نجاحه مقطع له وهو يغني، نشرته أمه على موقع الـ"يوتيوب".

فهل تكون الأمّ حقاً سبباً ودافعاً قويّاً وراء نجاح الشخصيّة المشهورة؟ هذا ما تجيب عنه صور النجوم مع أمهاتهم على السجّادة الحمراء.

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