بالصور..محافظ سوهاج يقرر وقف توزيع اللبن المُعلب والبسكويت في المدارس‎

عقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، مساء أمس الأربعاء بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة اجتماعا طارئا ضم نادية موسي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد حمادي وكيل المنطقة الازهرية ومسئولي التغذية المدرسية في التربية والتعليم وفي المنطقة الازهرية بسوهاج .

وقرر المحافظ وقف توزيع اللبن المعلب في المدارس وسحب الكميات الموجودة وقال بلهجة حادة وتحذيرية لمراقب عام التغذية المسئول ان ما حدث ناتج عن اهمال كبير، وأنه لابد من معاينة أماكن التخزين لأن التهاون في ذلك أمر يخص أرواح البشر .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العال إنه لابد من تلافي الأخطاء التي تكررت بخصوص الأغذية الفاسدة ومتابعتها من مصدرها حتي توزيعها وفحص أماكن التخزين والتأكد من صلاحيتها.

وأكد علي ضرورة ان تكون المخازن جيدة التهوية ولابد من مراعاة عملية التخزين والتداول الخاصة بالمواد الغذائية التي يتم توزيعها علي المدارس ، موضحاً وقف توزيع البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية لحين التأكد من صلاحيتها وصلاحية أماكن تخزينها .