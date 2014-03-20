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وقف محطة مياه طامية بالفيوم عن العمل بسبب العكارة

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وقف محطة مياه طامية بالفيوم عن العمل بسبب العكارة وقف محطة مياه طامية بالفيوم عن العمل بسبب العكارة

ارتفاع عكارة المياه – أرشيفية

علمت وكالة أنباء ONA أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اضطر إلى وقف محطة مياه مركز طامية عن العمل ، منذ أمس الأربعاء بسبب عكارة المياه ، مما أدى إلى استياء المواطنين بالمركز وقراه بسبب قطع المياه بدون سابق إنذار وهو ما اضطر المواطنين إلى اللجوء إلى شراء المياه المعدنية للشرب والتوجه إلى مراكز أخرى لتوفير احتياجاتهم من المياه .

وأكد مصدر بالمرفق لـ ONA أنهم اضطروا إلى وقف تشغيل محطة طامية عن العمل بسبب ارتفاع نسبة العكارة فى المياه وتخفيض سرعة ضخ المياه بسبب مرور العكارة الشديدة والتى حولت لون المياه إلى اللون الأصفر بسبب الرمال ، مشيرا إلى أن ” التعكر ” نتيجة تدفق مياه السيول القادمة من محافظات جنوب البلاد وأنهم اضطروا إلى وقف تشغيل المحطة خوفا من تعطل صمامات المرشح البطئ بالمحطة وإتلافه .

وأضاف أنه من المحتمل وصول المياه إلى المواطنين بالمركز وقراه فى ساعة متأخرة من ليل اليوم الخميس .

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