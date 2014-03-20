جُمانة بدّور:أضيفي لمساتك على غرفة أمّك

لمناسبة يوم الأم، سنحاول التعبير لأمهاتنا عن عظيم محبّتنا وتقديرنا.

وأجمل ما يُمكن أن نزيّن به غرفهنّ هو تلك الورود الدافئة والصور المعبّرة عن احتضانهنّ لنا في مراحل حياتنا كافة، وقد تساعدك مهندسة الديكور جُمانة بدّور في إضافة لمسات جذابة إلى غرفة أمّك كشكر منك على كلّ تضحياتها:

- فكّري بإضافة "الاكسسوارات" التي يسهل عليك تبديلها، بعد انتهاء المناسبة، بدون أن تؤثّر في الديكور السائد في الغرفة.

- أدخلي الورود بأنواعها وأشكالها المختلفة، عبر نثرها على مفرش السرير، لتضفي جوّاً حميمياً جذاباً.

- ضعي باقة كبيرة من الورود المتفتحة على الطاولة التي تتوسّط مقعدين، إذا توافرت المساحة.

- وزّعي إطارات الصور، سواء الخشبية منها أو الملوّنة، والتي تحمل صور أمّك مع أخوتك ومعك ووالدك على الطاولة الجانبيّة للسرير.

- أضيفي "أباجوراً" ضخماً ينسجم مع الديكور والألوان السائدة بجانب سريرها، ثم اجعلي الشموع المضاءة حوله.وإذا كانت إنارة الغرفة تعتمد الثريا، فأدخلي إليها كرات الكريستال الملوّنة بالأبيض والزهري أو أيّ لون قد اخترته لهذه المناسبة.

- أدخلي النباتات الطبيعية التي توحي بأجواء الربيع كـ "الأُوكايد" الأبيض و"التوليب" و"الأورتانسيا"، واحرصي على وضعها بالقرب من النافذة التي تشكّل مصدراً للنور الطبيعي.

- ثبّتي مرآةً ذات قاعدة على طاولة التبرّج، فهي تشكّل هدية تستعملها دائماً وتضفي رونقاّ جذاباً على الغرفة.

- أدخلي الوسادات الملوّنة بالأبيض والزهري، والتي تحمل عبارات "أحبّك أمي"، باللغات المختلفة.

- فاجئي والدتك بوضع علبة من الشوكولاتة، على سريرها.

تجنّبي الأخطاء التالية، في هذه المناسبة:

- ابتعدي عن استعمال الألوان الأنثوية، وتذكّري دائماً أنّ هذه الغرفة لوالدتك ولوالدك أيضاً.وإن أمكنك إدخال الزهري، فلا ينبغي أن يُصبح اللون الطاغي فيشعر والدك بالغربة.

- تجنّبي استعمال النباتات الصناعية، فهي تجعل الغرفة أقلّ أناقة.

- احرصي على عدم المبالغة في توزيع "الاكسسوارات"، بطريقة عشوائية.

- تجنبي الوقوع في اختيار الألون وتنسيقها. فإذا اخترت الورود الحمراء مثلاً، لا تنسي الحرص على أن تنسجم مع "الاكسسوارات".

حتى مع كلّ الهدايا واللفتات الجميلة، لن تستطيعي التعبير لوالدتك عن عظيم امتنانك، ولو نثرت دروبها بالورد والرياحين. لذا، كلّلي الزينة بكلمة "أحبّك، كيف لا وأنت أمي؟"...

ملاحظة: يمكنك أن تستغلي هذه المناسبة، وتتواصلي مع مهندسة الديكور جُمانة بدّور لتفيدك باستشارة مجانية: [email protected]

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