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محافظ قنا: إزالة 600 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة

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محافظ قنا: إزالة 600 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة محافظ قنا: إزالة 600 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة

عبد الحميد الهجان-محافظ قنا

صرح عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن قنا برئاسة اللواء محمد كمال مدير امن قنا قامت بحملات إزالة لـ 600 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بقرى ومراكز المحافظة خلال الفترة من 1 مارس 2014 إلى 15 مارس 2014 بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية بقنا .

وأشار إلى أن حملات الإزالة شملت إزالة 115 حالة تعدى بأبوتشت و168 حالة تعدى بمركز قنا و47 حالة تعدى بنجع حمادى بالإضافة إلى 50 حالة تعدى بدشنا و78 حالة تعدى بالوقف و43 حالة تعدى بقفط بينما بلغت حالات التعدى بنقادة 34 حالة و65 حالة تعدى بمركز قوص كما تم الاستعانة بالمعدات اللازمة من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة و تم التأكيد على عدم وجود تعديات أخرى على هذه الأراضي.

وأشاد بالدور الأمنى لرجال الشرطة فى الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة مؤكدا علي ضرورة الحفاظ علي هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وأعطى تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقرى بالإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالمحافظة.

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