أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“البتيتى” : تطوير عدد من ميادين مدينة بني سويف بمساهمة القطاع الخاص

Google+ Print
“البتيتى” : تطوير عدد من ميادين مدينة بني سويف بمساهمة القطاع الخاص “البتيتى” : تطوير عدد من ميادين مدينة بني سويف بمساهمة القطاع الخاص

محافظ بنى سويف

أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف عن تطوير وتجميل بعض ميادين مدينة بني سويف بمساهمة رجال أعمال ومستثمرين وبعض شركات القطاع الخاص بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وباقي الجهات المعنية .

وشملت عملية التطوير ميدان عزمي أمام مديرية الطرق ، ومدخل شارع رياض أمام مدرية التربية والتعليم، والدوران أمام حديقة أحمد عابدين، ومطلع كورنيش النيل أمام قرية الدوية حيث تنوعت أعمال التطوير ما بين توسعة لبعض الميادين وإجراء تحديثات لبعض أجزاء من النافورة وإعادة رصف وإضاءة بعض أجزاء للبعض الأخر بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات التي تضفي شكلا جماليا للميادين وتحقيق السيولة المرورية بها .

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة في إجراء حزمة أعمال لتوسعة وتطوير ميادين المحافظة وخاصة في مدن المحافظة الرئيسية بهدف عمل شكل جمالي للشوارع الرئيسية وتحقيق بنية تحتية ملائمة، وخلق مناخ مناسب لانتقال المواطن السويفي داخل المحافظة والتغلب على التكدس المروري ببعض الشوارع الهامة وتطبيق منظومة جديدة لتحقيق السيولة المرورية مع الأخذ في الاعتبار مقترحات المواطنين في تطوير عدد من الميادين و تشكيل لجان فنية في عدة تخصصات هندسية مختلفة لإجراء رسم هندسي مروري للميادين ويتم تنفيذها من خلال مساهمة القطاع الخاص بالتنسيق مع المحافظة والجهات التنفيذية المعنية

وفي السياق نفسه، أكد المحافظ إن تحقيق التنمية التي يطمح إليها المواطن السويفى والتي منها إعادة الشكل الجمالي لميادين المحافظة وتحقيق السيولة المرورية داخل شوارعها ذلك يتطلب عدة خطوات وأولويات منها مشاركة منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في الدعم المادي والفني لإنجاز الأعمال مع ضرورة تسهيل الإجراءات التنفيذية من قبل وتشجيع مثل هذه المساهمات، مؤكدا أن المحافظة حريصة على عقد لقاءات مع رجال الأعمال من أبناءها المخلصين لدراسة ومناقشة كيفية مساهمتهم في تحسين أداء المنظومة الخدمية والمرافق والمساهمة في نهوض الشعب السويفي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة