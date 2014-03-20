“البتيتى” : تطوير عدد من ميادين مدينة بني سويف بمساهمة القطاع الخاص

أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف عن تطوير وتجميل بعض ميادين مدينة بني سويف بمساهمة رجال أعمال ومستثمرين وبعض شركات القطاع الخاص بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وباقي الجهات المعنية .

وشملت عملية التطوير ميدان عزمي أمام مديرية الطرق ، ومدخل شارع رياض أمام مدرية التربية والتعليم، والدوران أمام حديقة أحمد عابدين، ومطلع كورنيش النيل أمام قرية الدوية حيث تنوعت أعمال التطوير ما بين توسعة لبعض الميادين وإجراء تحديثات لبعض أجزاء من النافورة وإعادة رصف وإضاءة بعض أجزاء للبعض الأخر بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات التي تضفي شكلا جماليا للميادين وتحقيق السيولة المرورية بها .

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة في إجراء حزمة أعمال لتوسعة وتطوير ميادين المحافظة وخاصة في مدن المحافظة الرئيسية بهدف عمل شكل جمالي للشوارع الرئيسية وتحقيق بنية تحتية ملائمة، وخلق مناخ مناسب لانتقال المواطن السويفي داخل المحافظة والتغلب على التكدس المروري ببعض الشوارع الهامة وتطبيق منظومة جديدة لتحقيق السيولة المرورية مع الأخذ في الاعتبار مقترحات المواطنين في تطوير عدد من الميادين و تشكيل لجان فنية في عدة تخصصات هندسية مختلفة لإجراء رسم هندسي مروري للميادين ويتم تنفيذها من خلال مساهمة القطاع الخاص بالتنسيق مع المحافظة والجهات التنفيذية المعنية

وفي السياق نفسه، أكد المحافظ إن تحقيق التنمية التي يطمح إليها المواطن السويفى والتي منها إعادة الشكل الجمالي لميادين المحافظة وتحقيق السيولة المرورية داخل شوارعها ذلك يتطلب عدة خطوات وأولويات منها مشاركة منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في الدعم المادي والفني لإنجاز الأعمال مع ضرورة تسهيل الإجراءات التنفيذية من قبل الحكومة وتشجيع مثل هذه المساهمات، مؤكدا أن المحافظة حريصة على عقد لقاءات مع رجال الأعمال من أبناءها المخلصين لدراسة ومناقشة كيفية مساهمتهم في تحسين أداء المنظومة الخدمية والمرافق والمساهمة في نهوض الشعب السويفي .