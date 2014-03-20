الرئيس يمنح نبيل العربي ومفيد شهاب ووفد”تحكيم طابا”الأوسمة والأنواط المدنية

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بمنح الأوسمة والأنواط المدنية، أعضاء الوفد المصري في قضية تحكيم طابا تقديرا لدورهم،ـ في المواجهة القانونية الطويلة، التي توجت باستعادة الوطن لطابا ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس 1989.

حصل علي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي كل من، اسم المرحوم المستشار محمد فتحي نجيب، الدكتور نبيل محمد عبد الله العربي، والمستشار محمد أمين العباسي المهدي، واسم المرحوم السفير احمد ماهر محمود السيد، والدكتور مفيد محمود محمود شهاب.

فيما حصل وسام الاستحقاق من الطبقة الأولي كل من، السفير مهاب مقبل مصطفي مقبل، والسفير أحمد أمين احمد فتح الله، والسفير وجيه سعيد مصطفي حنفي، والسفير محمود أحمد سمير سامي.

بالإضافة إلي حصول كل من، اللواء أ.ح متقاعد احمد خيري عبد الرحمن حسن الشماع، واسم المرحوم اللواء مهندس محمد كامل عبد الناصر الشناوي، اسم المرحوم الدكتور احمد صادق القشيري، الدكتور جورج ميشيل جورج أبي صعب، واسم المرحوم الدكتور صلاح الدين محمود فوزي عامر، اسم المرحوم الدكتور يونان لبيب رزق، والسيد الوزير المفوض محمد محمود السيد جمعة، واسم المرحوم الدكتور سميح احمد فؤاد صادق، على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.

ونشر الأسماء ونص قرار رئيس الجمهورية عبر الجريدة الرسمية.