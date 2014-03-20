نجلة سعيد صالح : والدي مُصاب بـ “الزهايمر” .. وزوجته تتُاجر بحالته الصحية

قالت نجلة الفنان سعيد صالح، إن زوجة والدها الجديدة، و التي تصغره بسنوات عديدة تحاول أن تستفيد من حالته الصحية، و من حريق الشقة الذي حدث و ذلك عن طريق التسول علي الفضائيات-على حد قولها .

وأكدت هند سعيد صالح، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمود سعد إنها ترفض هذه التصرفات، وأن منزلها مازال مفتوح لوالدها الفنان سعيد صالح، وانه يمتلك شقة فى الاسكندرية لو باعاها لاشترى بدلاها ثلاث شقق أخرى.

وأضافت : شيماء تمنعها من زيارة والدها ،وهى ترى أن حالته الصحية فى حاله من التدهور حيث يبدو عليه الإصابة بمرض الزهايمر، و طالبت هند فى النهاية من أن يتدخل العقلاء و أصدقاء النجم الكبير من الوسط الفني لانقاذه من الأسلوب الذي تتبعه زوجته.