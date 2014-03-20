على كل أفيش راقصة...الأفلام المصرية على واحدة ونص

نادراً ما يخلو أيّ أفيش فيلم سينمائيّ مصريّ في هذه الأيام من صورةٍ لراقصة، بعد أن أصبحت عادة الاستعانة براقصة في أيّ من الأفلام كالملح في الطعام، من أجل استغلال الراقصة والعري في البرومو، من دون النظر إلى قصة العمل أو أبطاله. لكن وجود الرقصة يؤمّن للفيلم استقطاب المراهقين إلى السينما، ليكون شباك التذاكر هو الرابح الأكبر.

استغلال صافيناز

فبعد الضّجة التي بدأتها الراقصة الأرمنية الأصل "صافيناز"، في فيلم "القشاش"، الذي كان بداية قوية في سلسلة استقطاب الراقصات في الأفلام وتحقيقها نجاحاً كبيراً، إلى درجة أنّ بعض أبطال الفيلم اعترفوا بأنها هي سبب نجاح العمل وتحقيق الإيرادات. كذلك اعترف أصحاب العمل ببيع الرقصتين اللتين أدتّهما صافيناز إلى العديد من القنوات الفضائية، في الوقت الذي انتشرت الرقصتان على موقع "يوتيوب" لتحقّقا أكبر نسبة مشاهدة، وفق ما أراد المنتج.

ولاستغلال نجاحها مجدداً، استعان المنتج أحمد السبكي بصافيناز في أحدث أفلامه، وهو "سالم ابن أخته" للممثل محمد رجب وحورية فرغلي وأيتن عامر. وتؤدي صافيناز في الفيلم بعض الرقصات، برفقة المطرب الشعبي محمود الليثي، من دون أن تغيّر طريقة رقصها، إذ ثابرت على التركيز على بعض مناطق جسدها، بعدما وجدت أنها متميّزة بهذا النوع من الرقصات، ويتمّ حالياً الترويج لهذا الفيلم عبر فيديوهات على يوتيوب، خصوصاً أن العمل لم يُعرض حتى الآن.

وبعد نجاح صافيناز في استقطاب الإيرادات، لجأت المنتجة ابتسام مكي إلى الحيلة نفسها، فاستعانت بالراقصة "برديس" لمشاركتها في بطولة أحدث أفلامها "ظرف صحي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ويخرجه محمد حمدي.

برديس الأبقى

وقد تداول بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبرديس وهي ترقص في الفيلم، وقاموا بالتّعقيب عليه بالقول إنّ مستقبلاً باهراً في الرقص ينتظرها، فيما علّق آخرون، بعدما قارنوا بينها وبين صافيناز، بالقول إنّ برديس هي الأبقى، لأنّها مصريّة، والبلدي "يوكل"، كما يُقال في المثل الشعبي المصري.

لحوم البشر

أخيراً، استعان القائمون على الفيلم، الذي يندرج تحت مسمّى أفلام المقاولات "لحوم البشر" بالراقصة التونسية "كاريمان"، التي جاءت إلى مصر بحثاً عن الشهرة والانتشار، بعد أن فشلت في تحقيق أيّ نجاح في تونس، ليكون هذا العمل الثاني لها في مصر، بعدما شاركت في مسلسل "اتنين على الهوا" مع المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم.

فيلم "لحوم البشر" هو قصّة السيد أبو سعده، سيناريو وحوار عوض عسّاف، وإخراج علاء شاكر.

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