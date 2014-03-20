مهيار خضّور يقع في غرام فتاة دمشقيّة

انضمّ الفنّان السّوري مهيار خضّور إلى أبطال المسلسل الجديد "طوق البنات"، حيث بدأ بتصوير مشاهده منذ أيّام في العاصمة السّوريّة دمشق.

ويجسّد خضّور في العمل شخصيّة "فرانس" الضابط الفرنسي الذّي يأتي إلى دمشق أيّام الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يقع في غرام "مريم" الفتاة الدمشقيّة الجميلة التي تلعب دورها الفنّانة تاج حيدر، ثمّ يدفعه حبّه لها إلى تغيير وجهة نظره إزاء البلاد وأهلها.

مسلسل "طوق البنات" من تأليف الكاتب أحمد حامد، ومن إخراج محمد زهير رجب، ومن إنتاج شركة "قبنض". ويشارك في بطولة هذا المسلسل: رشيد عسّاف، منى واصف، ديمة قندلفت، جهاد سعد، ضحى الدبس، فاديا خطاب، فايز قزق، عبد الرّحمن أبو القاسم، ليلى جبر، روعة السّعدي.

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