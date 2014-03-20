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“هند سعيد صالح” تستنجد بأصدقاء والدها لإنقاذه من زوجته شيماء

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“هند سعيد صالح” تستنجد بأصدقاء والدها لإنقاذه من زوجته شيماء “هند سعيد صالح” تستنجد بأصدقاء والدها لإنقاذه من زوجته شيماء

صورة ارشيفية

صرحت هند سعيد صالح “لليوم السابع “وبإتصالها بالأعلامى محمود سعد أمس فى برنامج “أخر النهار” أن زوجته الجديد شيماء و التي تصغره بسنوات عديدة تحاول أن تستفيد من حالته الصحية و من حريق الشقة الذي حدث و ذلك عن طريق التسول علي الفضائيات، واكدت هند انها ترفض هذه التصرفات،  وان منزلها مازال مفتوح لوالدها الفنان سعيد صالح،  وانه يمتلك شقة فى الاسكندرية لو باعاها لأشترى بدلاها ثلاث شقق أخرى ،وصرحت ايضا ان شيماء تمنعها من زيارة والدها ،وهى ترى ان حالته الصحية فى حاله من التدهور حيث يبدو عليه الأصابة بمرض الزهايمر، و طالبت هند فى النهاية من أن يتدخل العقلاء و اصدقاء النجم الكبير من الوسط الفني لإنقاذه من الأسلوب الذي تتبعه زوجته.

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