النيابة تأمر بدفن جثة المتوفي في حادث تصادم سيارتين بجنوب الأقصر

أمرت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات المحافظة بدفن جثة المتوفي في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بمنطقة الحميدات بإسنا.

كان قد لقي شخص مصرعه ,وأصيب 5 آخرون, إثر اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي جنوب الأقصر, على طريق الظهير الصحراوي إسنا أسوان بمنطقة الحميدات بإسنا.

تلقى اللواء مصطفى بكر, مدير أمن الأقصر, إخطارا من العميد عمر الخطاب, رئيس فرع البحث الجنائي بمدينة إسنا , يفيد باصطدام السيارة رقم (3917 ع أ) سوداء اللون ملاكي, قادمة من أسوان , بسيارة نقل رقم (6258 ص ور) شيفروليه بيضاء اللون ,نقل محملة بصناديق أسماك فارغة , أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكي أحمد عبد الحميد محمد-28 سنة-حاصل على بكالوريوس دراسات فندقية ومقيم بالبساتين بدار السلام بالقاهرة.

وأصيب 5 آخرون وهم حازم حمدان أحمد, حاصل على دبلوم -26 سنة- مقيم بالهرم بالجيزة, ومحمد محمود عبد الكريم -36 سنة- مقيم محرم بك بالإسكندرية, ويحيي بغدادي سلطان -31 سنة- من كوم أمبو بأسوان, ومصطفى حسين عيد -24 سنة- مقيم بكوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان , محمد سعيد أحمد -25 سنة- يقيم محرم بك بالإسكندرية.

تم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج, ونقل الجثة لمستشفى الأقصر العام , وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.