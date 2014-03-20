تراجع الأسهم اليابانية عن أعلى مستوياتها فى أسبوع

تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوياتها في أسبوع يوم الخميس بعد أن أثارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي احتمال أن تبدأ زيادات لأسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان معتقدا في السابق وهو ما أطلق موجة مبيعات في اسواق الأسهم ودفع الدولار للصعود.

وساعد ضعف الين في احتواء الائر في بورصة طوكيو لأن تراجع قيمة العملة اليابانية ينظر اليه بشكل عام علي أنه عامل ايجابي لايرادات شركات التصدير.

وبعد صعوده في وقت سابق من الجلسة الي 14548.76 نقطة ارتد مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى عن مكاسبه الاولية وانخفض 0.4 بالمئة الي 14407.74 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية. وقال متعاملون ان السوق تضررت ايضا من بيانات تظهر ان مبيعات المستثمرين الاجانب من الاسهم اليابانية سجلت مستوى قياسيا مرتفعا الاسبوع الماضي.

وكان المؤشر القياسي قد انهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى اغلاق منذ 13 مارس آذار مواصلا الابتعاد عن ادنى مستوى له في ستة أسابيع البالغ 14203.21 نقطة الذي سجله يوم الاثنين.

وتراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا ايضا عن مكاسبه الاولية وانخفض 0.3 بالمئة الي 1160.34 نقطة.