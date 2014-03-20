العثور على جثة مُصممة أزياء أمريكية “مشنوقة” بمسكنها بنيويورك

قال مكتب الطب الشرعي في مدينة نيويورك أمس الأربعاء إن مصممة الازياء “لورين سكوت” التي عثر على جثتها في شقتها السكنية في حي مانهاتن الراقي يوم الاثنين الماضي ماتت منتحرة شنقا.

وقالت جولي بولسر المتحدثة باسم مكتب الطب الشرعي إن سكوت وهي صديقة ميك جاجر مغني فريق رولنج ستونز- انتحرت.

وتعاملت الشرطة مع وفاة سكوت (49 عاما) على انها انتحار محتمل بعدما وجدت وشاحا ملفوفا حول رقبتها.

وارتدت نجمات في هوليوود مثل نيكول كيدمان وايضا ميشيل أوباما زوجة الرئيس الامريكي باراك أوباما ازياء من تصميم سكوت.

وقال جاجر في موقعه الالكتروني الرسمي انه يشعر بالاسى والحزن للوفاة المأسوية لصديقته.

واضاف قائلا “مازلت احاول جاهدا فهم كيف يمكن لمحبوبتي وأعز صديقة لي ان تنهي حياتها بهذه الطريقة المأساوية.”