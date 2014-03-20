إعدام مغنى راب أمريكى قتل مالك استديو تسجيلات بولاية تكساس

أعدمت ولاية تكساس الامريكية مغنيا لموسيقى الراب بعد ادانته بقتل مالك استديو للتسجيلات الموسيقية في مدينة سان انطونيو بهدف سرقة آلات موسيقية.

وقالت الولاية -التي تعدم اشخاصا اكثر من اي ولاية امريكية اخرى- إن راي جاسبر (33 عاما) مات بعدما حقن بجرعة مميتة في غرفة الاعدام في هانتسفيل.

وكان جاسبر ادين بقتل ديفيد اليجاندرو مالك استديو في 1998.

وقام جاسبر وصديقان اخران بالتسجيل في الاستديو لنحو ساعتين قبل ان يعتدوا بسكاكين على اليجاندرو، وحكم على شريكيه في الجريمة بالسجن مدى الحياة.

ووفقا لمركز بيانات عقوبة الاعدام الذي يراقب الاعدامات في الولايات المتحدة فإن ولاية تكساس أعدمت 511 شخصا منذ اعادت المحكمة العليا الامريكية تطبيق عقوبة الاعدام في 1976.