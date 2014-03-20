جلسة تشاورية عن مشروع تحديث خطة العاصمة 2030

بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث خطة العاصمة 2030، شهد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس دائرة النقل، وسعيد عيد الغفلي، رئيس دائرة الشؤون البلدية، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس هيئة الصحة، فعاليات اليوم الثالث للجلسة التشاورية الثالثة لمشروع تحديث خطة العاصمة 2030 التي ينظمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بالتعاون مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي.

كما حضر كل من فلاح محمد الأحبابي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومحمد خليفة المزروعي، المدير العام لبلدية أبوظبي، وسعادة راشد بن لاحج المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وممثلي أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.

وشهد المسؤولون الحكوميون جانباً من ورش العمل المنعقدة، إذ تم تقديم عرض تفصيلي حول خطة التنفيذ وخطة المشروعات الرأسمالية، باعتبارهما من أهم المرتكزات الرئيسة لتنفيذ خطة التحديث، وذلك لأهميتهما في تحديد المشروعات الرأسمالية، إذ تضم خطة التنفيذ خطوات العمل المطلوبة لتحقيق سياسات التخطيط والمهام المدرجة في الخطة، مع تحديد الفترة الزمنية، والمسؤوليات، والتكاليف التقديرية.

قاعدة بيانات

وتعتبر خطة المشروعات الرأسمالية جزءاً من خطة التنفيذ، إذ إنها تشكّل قاعدة بيانات مفصلة عن المشروعات الرأسمالية التي سيتم تنفيذها، كما أنها أداة أساسية لتقييم مراحل إنجاز كل مشروع وتوافقها مع توقعات النمو التي حددتها خطة العاصمة 2030. وإضافة إلى ذلك، تم عرض ملخص للمقترحات والأفكار التي تم تقديمها خلال اليومين الماضيين من قبل المشاركين، والتي تمحورت حول آليات تطبيق سياسات التخطيط، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات في مراحل التنفيذ حول الموضوعات الرئيسة التي شملت: استخدامات الأراضي، وشبكات النقل، والبنية التحتية، والبيئة والتنمية الاقتصادية، وغيرها.

أولويات الاستثمار

من المقرر أن يتم عرض الخطة التفصيلية للحكومة، لتمكنها من الاطلاع على رؤية واضحة لتحديد أولويات الاستثمار، ومراحل التنفيذ، والبرنامج الزمني، لإنجازها بما يتوافق مع احتياجات النمو السكاني والاقتصادي.

وأثنى المسؤولون الحكوميون على المشاركة الفعالة لكل الجهات، وأكدوا حرصهم على تفعيل دور كل جهة، بالتعاون وتوحيد الجهود للوصول إلى أفضل النتائج .