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أوباما يستبعد التدخل العسكري الأمريكي في أوكرانيا

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أوباما يستبعد التدخل العسكري الأمريكي في أوكرانيا أوباما يستبعد التدخل العسكري الأمريكي في أوكرانيا

أوباما

استبعد الرئيس الامريكي باراك اوباما تدخلا عسكريا امريكيا في اوكرانيا مؤكدا تسوية الازمة المتفاقمة حاليا مع روسيا بسبب تدخلها في شبه جزيرة القرم عبر الوسائل الدبلوماسية.

واضاف اوباما في مقابلة مع ان بي سي التلفزيونية الامريكية ان الولايات المتحدة ستعمل على حشد الجهود الدبلوماسية لدفع روسيا لتخفيف قبضتها على شبه جزيرة القرم الواقعة جنوب اوكرانيا.

واعرب أوباما عن اعتقاده بان الشعب الاوكراني يرى ان التدخل الامريكي عسكريا ضد روسيا ليس مناسبا بالنسبة للولايات المتحدة كما انه ليس في صالح الاوكرانيين انفسهم.
> أ ش أ

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