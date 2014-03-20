مواطنات لـ«الرياض»: نفخر بإنجازات المرأة ووصولها إلى المجالس البلدية

لا يختلف اثنان على ان خوض المرأة لانتخابات المجالس البلدية، تعتبر خطوة مهمة في حياة المرأة المواطنة التي حظيت في هذا العهد الزاهر بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة. والتي سعت الى تشجيع المرأة للمشاركة في العديد من المجالات الاجتماعية والعلمية وحتى الوطنية.. من هنا نجد ان الانظار تتجه بقوة الى موعد مشاركة المواطنة في الانتخابات البلدية القادمة ومن خلال سماح الدولة للمرأة للترشح في عضوية هذه المجالس.. الرياض وضمن اهتمامها ومتابعتها بهذه التجربة الوطنية الهامة. راحت تسأل مجموعة كبيرة من المواطنات لأخذ رأيهن في مشاركتهن في انتخاب مرشحاتهن القادمات.. فكانت هذه الآراء التي تعبر عن اهتمام نساء الوطن بهذه التجربة:

حلم انتظرناه طويلاً.. ومجتمعنا زاخر بالمؤهلات.. وفي انتظار الموعد

الخبرة والتجربة

تقول السيده عفيفة الحسن: بداية يجب ان اعبر عن اعتزازي وفخري بوصول المرأة المواطنة لهذا المستوى من المشاركة في كل ما من شأنه يساهم ويخدم الوطن.. وكم نحن سعداء كمواطنات أن نشارك في عملية انتخاب من يمثلنا في هذه المجالس، خصوصا ومجتمعنا زاخر بالمواطنات المؤهلات ذوات التجربة والخبرة والعمل وأنا شخصياً لم اقرر بعد من التي سوف امنحها صوتي فإننا مازلنا في انتظار موعد الانتخابات لكنني سعيدة بالمشاركة ان شاء الله.

كرمتنا الدولة

وقالت السيده ليلى النعيم نحن في انتظار موعد الانتخابات لاننا نريد ان نجسد من خلال التصويت والانتخاب الذي كرمتنا الدولة العزيزة من خلاله وسوف اصوت مثل غيري بمن أراها تستحق صوتي وقادرة على خدمة منطقتي بمشاركتها التي آمل ان تحقق لنا الافضل. واذا كانت هناك اخفاقات فيما قامت به المجالس البلدية في دوراتها السابقة فانني آمل ان تكون لمشاركة المرأة دور اكبر فهي جزء من المجتمع وعلى دراية كبيرة بما يحتاجه مجتمعها من خدمات ومشاريع تخدمه بصورة فاعلة.

الخطوة رائعة

وتقول التربوية المتقاعدة جوهرة المغلوث: لن نسبق الاحداث ونتحدث عن دور المرأة في المجالس البلدية القادمة فيكفي السماح لها بالمشاركة في الانتخابات وتقديم كل من تريد ترشيح نفسها برنامجها الانتخابي حسب الانظمة واللوائح التي اعدتها وزارة البلديات والشؤون القروية الا أنني سوف اشارك بالتصويت للمرشحة التي اراها قادرة على العمل في خدمة وطنها اكان ذلك من خلال منطقتها ام الوطن ككل. كم نحن سعيدات بهذه الخطوة الرائعة والمتميزة التي اتاحتها لنا قيادتنا الحكيمة في المشاركة في عملية الانتخاب لاختيار المرشحة المناسبة واتمنى ان شاء الله ان تنجح تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية فهذا حلم انتظرناه طويلًا.

متشوقات للانتخابات

وتقول مها العيسى موظفه: نحن متشوقات للانتخابات البلدية لنختار فيها المرشحة الافضل والتي نرى انها مناسبة لتمثيلنا في المجلس البلدي كم هو رائع التفكير في مشاركة المرأة المواطنة في الانتخابات القادمة للمجالس البلدية فهي خطوة في الطريق الصحيح نحو التكامل الاجتماعي والمشاركة الوطنية كما تهدف اليها الدولة اعزها الله.. أنني كمواطنة بات لي الحق في الانتخاب وبإذن الله سوف اشارك.

سلوى الدوسري موظفة تقول: جميعنا ننتظر الانتخابات القادمة والتي تعتبر بحق تجربة مثيرة سوف تخوضها المرأة المواطنة في خدمة وطنها عبر صناديق الانتخاب. أنه لأمر عظيم أن نشارك كمواطنات وفيات ومحبات لهذه الارض الطيبة والعزيزة علينا جميعا ولا ابالغ أن قلت أننا كمواطنات سعداء جداً بالسماح لنا بالتصويت وحتى الترشيح لمن ترى نفسها اهلًا لخوض هذه التجربة. واتمنى مبكرا ان تقوم وزارة البلديات واللجان المسؤولة عن الانتخابات بحملة توعية مبكرة بهذه المزيد من الوعي بهذه التجربة.

التوفيق والنجاح

فاطمة العمراني تقول: ادعو الله مخلصة ان تكون تجربة المرأة المواطنة ناجحة بكل المقاييس كما هي ناجحة في مختلف مجالات الحياة التي عملت فيها ومازالت تعمل وتعطي. وانا متفائلة جدا بأن المواطنة على قدر كبير من القدرة والاستعداد لخوض تجربة الانتخابات. وانا وبحكم متابعتي لمختلف وسائل الاعلام. اجد ان الوطن زاخر بالمواطنات ذوات الكفاءة والتجربة والعلم.. وأتمنى عبر الرياض ان يوفق الله جميع من سوف ترشح نفسها وجميع من تخوض تجربة التصويت.. متمنية لهن جميعاً التوفيق والنجاح وأن يحملن بكل اقتدار المسؤولية التي وضعها الوطن بينم ايديهن. أنه سميع مجيب.

التجربة القادمة

وعبرت الموطنة سهام العنزي عن اغتباطها بالمشاركة في الانتخابات القادمة من خلال التصويت لمن تراها قادرة على خدمة وطنها. ولن تتردد أن تمنحها صوتها لأنها مؤمنة بقدرة المرأة المواطنة على تحقيق الافضل في مختلف المجالات وتضيف سهام آمل من الاعلام بعمل المزيد من التحقيقات والتقارير وان تتابع باهتمام تجربتنا القادمة فأنا متأكدة ان المرأة في وطني سوف تبيض الوجه.. وكما نجحت في مجالات عمل صعبة كالطب والتدريس الجامعي. وحتى مجالات الهندسة والتجارة والاقتصاد فهي قادرة بإذن الله ان تكون عضوة نافعة في المجالس البلدية.

قدرة متميزة

نفس الرأي تؤكد عليه مضاوي الشمري طالبة جامعية حيث تقول: لقد سعدنا كثيرا بالإعلان عن السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية.. تجربة جديدة سوف تخوضها المرأة المواطنة بإخلاص وكفاءة فلدينا ولله الحمد كفاءات نسائية هائلة يشرفها أن تخدم الوطن وتساهم في ازدهاره وتنميته وعلى الاخص فالكثير من نساء الوطن يحملن مؤهلات عليا وذوات قدرة متميزة. لذلك مشاركتهن في الانتخابات بالترشيح والانتخاب عمل تشكر عليه الدولة العزيزة حفظها الله.. ووفق الله اولياء الامر الذين يسعون دائما لخير هذا الوطن الكبير.

الكفاءة والقدرة

وقالت فردوس المحيسن: نحن كمواطنات متشوقات لخوض تجربة الانتخابات للمجالس البلدية وبالطبع سوف اصوت لم اجدها في منطقتي على قدر من الكفاءة والقدرة على تمثيلي في المجلس البلدي. وتضيف اعتقد ان المستقبل القريب سوف يكشف لنا المرشحات المؤهلات لخوض هذه التجربة أملة أن يوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.. فوطننا الحبيب بحاجة لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار فيما يخدم وطنها العزيز. كم نحن فخورات اننا نعيش في هذا العهد الزاهر بالعطاء والفعل وفق الله الجميع.

سيدات فاضلات

شعاع العتيبي طالبه جامعية تقول: الجميع في انتظار بدء الانتخابات للمجالس البلدية فهم ينتظرون مشاهدة ماسوف تقدمه المرأة المواطنة من خدمات لوطنها العزيز. وهل سوف تتفوق على شقيقها الرجل الذي خاض قبلها هذه التجربة.. قالتها وهي تبتسم واضافت. انا سعيدة جدا كوني سوف اصوت لمن تتفق عليها الآراء وهل هي جديرة بأن نصوت لها ونمنحها اصواتنا. اعتقد أن كل منطقة بل كل مدينة تتوفر فيها العشرات من السيدات الفاضلات المؤهلات اللواتي يستحقن التصويت لهن فبلادنا زاخرة بالنساء العظيمات وسوف يكون لهن دورهن الكبير في الانتخابات القادمة بمشيئة الله.