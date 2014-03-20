وزراء الاقتصاد العرب يلتقون «السبت».. والخارجية «الأحد»

تبدأ اليوم الخميس الاجتماعات التحضيرية للدورة ال 25 للقمة العربية التي تستضيفها دولة الكويت يومي ال 25 وال 26 من شهر مارس الجاري. وأوضح مدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية الكويتية السفير عبدالحميد الفيلكاوي أن أول هذه الاجتماعات هو اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى جامعة الدول العربية . وقال إن الاجتماعات على المستوى الوزاري ستبدأ يوم السبت المقبل بعقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة وزير المالية الكويتي أنس الصالح لدراسة التوصيات التي تقدم بها المسؤولون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وبيّن أن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية سيعقد يوم الأحد المقبل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ومن المقرر أن يقوم وزراء الخارجية العرب بدراسة وإقرار توصيات ومشاريع القرارات التي يرفعها كبار المسؤولين تمهيدًا لرفعها إلى القمة.