الصندوق السيادي النرويجي يبحث فرص الاستثمار في المملكة

كشفت مصادر مطلعة ل»الرياض» عن زيارة مرتقبة للهيئة العامة للاستثمار الاثنين المقبل من قبل وفد عالي المستوى من الصندوق السيادي النرويجي، وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي رئيس الصندوق النرويجي ينغفاسليغستا ومسؤول الاستثمارات الخارجية في الصندوق إريك هيلدا ورغبتهم في إيجاد سبل للتعاون وبحث فرص الاستثمار بالمملكة.

وأضافت أن الاجتماع الذي سيعقد مابين مسؤولي الصندوق السيادي النرويجي والجانب السعودي في الهيئة العامة للاستثمار سيدور حول أهم الفرص الاستثمارية الواعدة والإطلاع على مناخ الاستثمار بالمملكة بشكل عام.

وعبر رئيس الصندوق السيادي النرويجي، السيد ينغفاسلينغستا ورئيس قسم إستراتيجيات الاستثمار الخارجي السيد إريك هيلدا عن رغبتهما باستثمار جزء من أموال الصندوق السيادي النرويجي في سوق المال السعودي والعقارات والسندات، مشيرين الى أن الاستثمار في المملكة يعتبر فرصة كبيرة لفتح باب التعاون مابين الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السيادي الذي تملكه حكومة النرويج ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي النرويجي.

ويعتبر الصندوق السيادي النرويجي من اكبر الصناديق السيادية بقيمة استثمارات تبلغ حوالي 843 مليار دولار منها 65% في سوق الأسهم، و35% في سوق السندات، و5% في سوق العقارات، وكان الصندوق قد اعلن موخراً عن جملة من الاستثمارات في قطاع العقارات في كلا من ألمانيا وأمريكا خلال الفترة من 13 نوفمبر الى فبراير 2014، وتهدف استراتيجية الصندوق الى التملك في رأس مال الشركات بنسبة تصل الى 10% من رأس مالها كحد أقصى، وتحقيق عائد سنوي يصل الى 4%.

تجدر الاشارة أن استثمارات الصندوق في السندات تتمثل في سندات امريكية بقيمة 57 مليار دولار ثم سندات الحكومة اليابانية بقيمة 21.3 مليار دولار ويستثمر الصندوق كذلك في سندات المانية بقيمة 18 مليار دولار ويستثمر كذلك في سندات بريطانية وهولندية وكورية جنوبية وايطالية ومكسيكية وبرازيلية بقيم أقل كأكبر 10 سندات يستثمر فيها الصندوق وحوالي 60 الى 62 % من استثمارات السندات بعمليتي الدولار واليورو و60 % في سندات حكومية، ويبلغ العائد وارباح الصندوق منذ إنشائه عام 1996 تقدر بنحو 255 مليار دولار منها نحو 168 مليار في الاسهم والبقية سندات.