حكومة ليبيا : البلاد تتعرض لـ”حرب إرهابية” يشنها أجانب وعملاء

أدانت الحكومة الليبية الأربعاء أعمال العنف التي تشهدها بنغازي وعدد من المناطق الأخرى، واتهمت ما سمته عناصر ليبية وأجنبية في التورط في تنفيذ أجندات “شريرة معادية للوطن”.

فقد اعتبرت الحكومة الليبية، في بيان لها أمس الأربعاء، أن بنغازي ومدن أخرى تتعرض لـ”حرب إرهابية تقوم بها عناصر ليبية وأجنبية تحمل أجندات شريرة معادية لكل ما هو خير وتمتهن حق الحياة”.

وأشار البيان إلى أن ليبيا أصبحت “في مواجهة مع الجماعات الإرهابية”، داعياً إلى وضع إمكانات الحكومة “العسكرية والأمنية لمكافحة هذه الآفة” بهدف إعادة الأمن والأمان إلى المدن الليبية.

وأوضح البيان الحكومي أن المجموعات الإرهابية “تجاوزت كل القيم وداست على كل الأعراف وضربت بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الخيرة وفتكت بأرواح مواطنينا وأرواح مواطني الأشقاء والأجانب مما يضع بلادنا ودولتنا في حالة الوصم بتفشي الإرهاب وتهديد المدنيين”.

وأضاف أن الإرهاب عمل على تداعي مصداقية العلاقات الليبية بالدول العربية والصديقة والمجتمع الدولي، جراء عمليات القتل المنظم وتفشي الجريمة المنظمة.

وطالبت الحكومة الليبية المؤقتة في بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص “تقديم الدعم اللازم بهدف اجتثاث الإرهاب من المدن الليبية”.

ونوهت إلى أن نجاح الليبيين في “اجتثاث الإرهاب سيمكنهم من إقامة دولتهم الدستورية دولة الرفاه والتنمية المكانية العادلة والتوزيع المنصف لكل الثروات بنظام الحكم الذي يختاره الليبيون للدولة التي لن يكون فيها صراع ولا قتل ولا تجييش من أجل النفط ولا بعثرة ثروات الدولة التي تعتبر فيها كل قطرة دم أغلى من نفط الدنيا وثرواتها ليكون كل الليبيين وضيوفهم أخوة متحابين مسالمين سعياً نحو بناء وطن حر مزدهر ومساهم في بناء السلم والأمن”.

وطالبت الحكومة الليبيين بالاستعداد لما تفرضه المعركة على الإرهاب “من حذر وتنبه وتفطن وتضحيات”.