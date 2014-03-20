قرر مجلس الأمن القومي الأوكراني، في اجتماعه الذي انعقد أمس الأربعاء، البدء في تطبيق تأشيرة الدخول مع روسيا، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وحصر الضرر الذي سيلحق بأوكرانيا جراء انضمام جمهورية القرم التابعة لها إلى روسيا.

وذكر أندري باروبي، الأمين العام للمجلس، في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء الاجتماع، أنهم تناولوا العديد من القضايا مثل الوضع العام الذي تشهده أوكرانيا حاليا، والنتائج التي سيسفر عنها انضمام القرم لروسيا، فضلا عن العلاقات الأوكرانية-الروسية، لافتا إلى أنهم كلفوا وزارة الخارجية إبلاغ روسيا ببدء تطبيق نظام تأشيرة الدخول بين البلدين.

وأوضح المسؤول الأوكراني، أنهم يخططون لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، على الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أنهم يجرون حاليا المشاورات الفنية للقيام بتلك المناورات.