وزير التخطيط: الحكومة لا تسعى لقرض من صندوق النقد الدولى وتحاول معالجة العجز

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن خطة الحكومة لا تسعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة جادة في معالجة قضية عجز الموازنة.

وقال العربي ـ في مقابلة مع قناة “دريم 2″ الفضائية ، إن معدل النمو الإقتصادي في مصر خلال الأعوام الماضية بلغ 2% وأن الحكومة تسعى إلى كسره في الفترة القادمة، موضحا أن نسبة البطالة مرتبطة بشكل كبير بنسبة الفقر، فكلما ارتفعت نسبة الفقر ارتفعت نسبة البطالة.

وأوضح أن عدد من يعملون 24 مليونا من 86 مليون نسمة، لافتا إلى أن أننا فى حاجة الى رفع كفاءة البنية الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء والتي تشجع المستثمر للقدوم إلى مصر وفتح مشروعات توفر العديد من فرص العمل التى تقلل فجوة البطالة وتحد منها.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولى بالدور العربي الخليجي فى دعم مصر من ارسالها لمنح ومساعدات ليست على شكل قروض، مشيرا إلى أن هناك حزم مساعدات جاءت وضخت فى الجانب الاستثمارى ولم تدخل فى الاستهلاك الجاري، وموضحا أن نمو السكان ضعف النمو الاقتصادى، وبالتالى هناك أزمة اقتصادية بسبب ضعف الإنتاج، مطالبا الرئيس القادم باتخاذ قرارات هامة لتوصيل الدعم للفقراء.

وأضاف العربى أنه تم الدفع بـ1350 أتوبيس نقل عام، مع رصد ميزانية 29 مليار جنيه لبرنامج تطوير المناطق العشوائية.

> وعن الحكومة السابقة، قال “العربى” إنه يريد توضيح أن الدكتور حازم الببلاوى تعرض للظلم، والتاريخ سيذكره، وأنها بذلت جهدا كبيرا في مرحلة هي الأخطر من تاريخ مصر”، موضحا أن حكومة الببلاوي تسلمت البلاد بعجز موازنة يصل إلى 240 مليار جنيه بما يمثل 14% من الناتج القومي المحلي، وأن الحكومة السابقة سعت إلى تنشيط الصناعة والسياحة والتشييد ولكن الثمار لن تجنى فورا.

وعن الحكومة الحالية، قال العربي إن المهندس إبرهيم محلب مجتهد ويحب عمله وهو رجل المرحلة ولكن يقع عليه عبء كبير، معتبرا أنه سيحقق الكثير، ومشيرا إلى أن مشاكل مصر عميقة ومعقدة.

واعتبر العربي أن الدعم المادي من الدول الشقيقة كان مهم جدا بعد ثورة 30 يونيو وبدونه كانت مصر ستواجه مشاكل عديدة، نافيا أن تكون مصر قد حصلت على منح أو معونات من الدول الأوربية أو من أمريكا.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي والتنموي مع الإتحاد الاوربي لم يتأثر بالخلافات السياسية، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا على مستويات عديدة مع دول أوربية عدة.