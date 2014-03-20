عادلة بنت عبدالله: المجتمع ينتظر مساهمتكن لمواصلة رقي وتقدم الوطن

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز يرافقها عضوات مجلس الشورى وعدد من الأكاديميات والمثقفات والإعلاميات طالبات كلية طب الأسنان لدى زيارتها لمقر الكلية وعيادات طب الأسنان البالغة 120 عيادة، حيث اطلعن على ماتحتويه الكلية من العيادات والمعامل والمختبرات.

وتولى مهمة تقديم المعلومات والشرح للأميرة عادلة ولضيفات الجامعة عدد من طالبات طب الأسنان اللاتي أوضحن أن ال120 عيادة تمثل المرحلة الأولى من مشروع كلية طب الأسنان وأن هذه العيادات تقدم خدماتها للجمهور من أبناء المنطقة لتسهم في سد احتياجات المجتمع العلاجية وتقدم خدماتها مجانا.

كما أوضح الطالبات أثناء الجولة على أقسام ومعامل الكلية أن العمل يجري حاليا على إضافة 180 عيادة جديدة ليصل العدد إلى 300 عيادة في شهر شوال القادم، إلى جانب بدء العمل على إنشاء مستشفى الأسنان في المدينة الجامعية.

وتوقفت الأميرة عادلة أمام عدد من الطالبات في أحد معامل المحاكاة وأبدت إعجابها بما رأته من تجهيزات متطورة في معامل المحاكاة وخاطبت الطالبات بالقول "أنا معجبة بكن وبإصراركن على طلب المعرفة والعلم، مضيفة أن الوطن والمجتمع ينتظر مساهمتكن لمواصلة رقي وتقدم الوطن، داعية لهن بالتوفيق والنجاح.

وأطلعت إحدى الطالبات الأميرة عادلة أثناء جولتها على العيادات المجهزة بأحدث الأجهزة المنتقاة عالميا والتجهيزات المعملية النادرة في معمل المحاكاة الذي يوفر مجسمات تشابه وتحاكي الوضع الإكلينيكي في العيادات العلاجية مع ربط إلكتروني متقدم، كما زارت الأميرة عادلةمعامل الاستعاضة الصناعية ومعامل الإنتاج إضافة إلى معامل الأشعة البانورامية والأشعة المقطعية الرقمية للأسنان ومعامل الأنسجة وتشريح الأسنان الأكثر تقدما في على مستوى العالم.

فيما شهدت الأميرة عادلة الحفل الذي أعده وقدمه طالبات الكلية وشهد كلمة لإحدى الطالبات أعربت فيه عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، وقالت إننا ندين بالفضل لله ثم لقائدنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان دعمه وتشجيعه للمرأة بإنشاء الجامعات وافتتاح الكليات بوابة لأداء المرأة لواجبها الوطني والإنساني، مشيدة بما تجده الطالبات في الجامعة من اهتمام وتنمية لطموحاتها بفتح تخصصات تمكن المرأة من العمل والإنتاج.

وشهد الحفل عرضا لفيلم وثائقي سلط الضوء على ماتقدمه العيادات من خدمة للمجتمع بتقديم العلاج المجاني للمواطنين في العديد من أمراض الفك والأسنان حيث بلغ عدد المواطنين والمواطنات ممن تعالجوا في عيادات طب الأسنان خلال سنة ونصف السنة أكثر من 50 ألف مريض من مختلف محافظات المنطقة تقدم لهم أرقى الخدمات العلاجية في مجال طب الأسنان.

وفي لفتة كريمة بادرت الأميرة عادلة بعد انتهاء العرض إلى ارتجال كلمة عبرت فيها عن بالغ فخرها واعتزازها بالطالبات وحرصهن على التميز في خدمة مجتمعهن ووطنهن، وأشادت بما تقدمه عيادات طب الأسنان من خدمة علاجية مجانية للمواطنين على أيدي كوادر مؤهلة، وقالت لقد شاهدت 120 عيادة توفر بيئة تدريبية عالية المستوى والجودة لأبنائنا وبناتنا من الطلاب.