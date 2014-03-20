أمانة العاصمة المقدسة توقع عقودًا لمشاريع جديدة بـ140 مليون ريال

وقعت أمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا ستة عقود جديدة لمشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بمواقع متفرقة بمكة المكرمة بقيمة أجمالية بلغت 140 مليون ريال.

وتهدف العقود إلى إنجاز أعمال هذه المشروعات وفق أحدث الطرق العلمية ولضمان الاستفادة منها في تطوير الخدمات المختلفة التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الأمانة تحرص على إنجاز المشروعات المختلفة التي من شأنها أن تعمل على تطوير الخدمات المقدمة في مختلف المجالات والعمل على راحة ورفاهية المواطن وتوفير كل سبل العيش الكريم له.

وأبان أن العقود الموقعة شملت عقد تنفيذ مشروع قنوات رئيسية وفرعية لتصريف مياه الأمطار بشمال مكة المكرمة بمبلغ 24.751.250 ريالاً ومدته سنتان ونصف السنة، وعقد تنفيذ مشروع قنوات رئيسية وفرعية لتصريف مياه الأمطار بشرق مكة المكرمة بمبلغ 50.419.184 ريالاً ومدته ثلاث سنوات، وعقد تنفيذ مشروع قناة صندوقية خراسانية ابتداء من مخطط السفياني وحتى سد الشهداء بشارع الحج بمبلغ 27.975.500 ريال ومدته سنتان.

وأفاد أن العقود الموقعة تضمنت عقد مشروع عملية حماية الأحياء من السيول بالمصدات الخراسانية بمكة المكرمة بمبلغ 3.749.000 ريال، وعقد مشروع عملية تنفيذ عبارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار والسيول بمنطقة بحرة بمبلغ 26.973.950 ريالاً ومدته ثلاث سنوات، وعقد مشروع عملية استبدال أغطية قنوات التصريف السطحي بمشعر مزدلفة بمبلغ 5.696.000 ريال ومدته سنتان.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تعتزم تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة والمهمة في مختلف نواحي مكة المكرمة التي ستساهم بإذن الله في المحافظة على المرافق الخدمية العامة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار هذه المدينة المقدسة.