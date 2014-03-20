انطلاق مهرجان «ربيع الرياض»في متنزه الملك عبدالله في الملز.. اليوم

يبدأ اليوم في متنزه الملك عبد الله في الملز فعاليات مهرجان ربيع الرياض العاشر التي تنظمه أمانة منطقة الرياض ويستمر عشرة أيام، حيث يشتمل المهرجان على سجادة عملاقة تحوي أكثر من 660 ألف زهرة من الزهور الطبيعية مكونة، كما يشتمل المهرجان على بيت محمي تتوفر فيه كافة التجهيزات التي تظهر طرق الإكثار المختلفة للنباتات وأنواعها وذلك بهدف زيادة النواحي التثقيفية للزائر، كما يشتمل المهرجان على مسابقة تنسيق الزهور للجنسين ومسابقة أفضل صورة فوتغرافية لزهرة.

وتتمحور فعاليات المهرجان حول الزهور ونباتات الزينة وتصميم وتنسيق الحدائق وعمارة البيئة وذلك بمشاركة عدد من الجهات والشركات المتخصصة بحدائق مميزة لعرض الزهور ونباتات الزينة الداخلية والخارجية وكافة مستلزمات التنسيق والتجميل والمطبوعات الخاصة بهذا المجال.

وسيستمتع زائرو المهرجان من العوائل يومياً من الساعة (الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً) بالإمكانات المتوفرة بمتنزه الملك عبدالله بالملز والذي يحتضن المهرجان للمرة الأولى حيث المساحات الخضراء التي روعي فيها الخصوصية في الجلوس، والمسطحات المائية ونافورة المتنزه التي تقدم عروضاً بالليزر بالإضافة لعرض الشعلة النارية، وحديقة الغزلان، إضافة إلى مسيرة كرنفالية لأكثر من خمسين شخصية ترفيهية ومهرجة ومسرح طفل.