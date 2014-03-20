اختتام فعاليات تمرين«جبل 14»بعمليات تكتيكية في الجبال

اختتم صباح أمس فعاليات تمرين "جبل14" الذي جمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها العمانية في سلطنة عمان، بحضور قائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي وصاحب السمو الملكي اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية وقائد وحدات المظليين والقوات الخاصة.

وفور وصول راعي العرض النهائي للتمرين مقر البيان العملي في منطقة "جما" التي تبعد العاصمة مسقط 70 كلم كان باستقبالهما العقيد الركن سالم بن سيف الحوسني قائد مظلات سلطان عمان، والعقيد الركن عبدالله الشهراني مشرف التمرين من الجانب السعودي وعدد من الضباط، حيث استمعا إلى ايجاز عن سير التمرين تحدث خلاله مقدم الحفل حول أهمية العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين مشيرا الى تاريخ العلاقة التي تربط مظليي سلطان عمان بالمظليين السعوديين، ثم بدأت العمليات بعملية اسقاط لفصيل الاستطلاع المظلي المشترك بعدها بدأ الجنود بعملية تأمين المنطقة تمهيدا لاستقبال القوة المظلية وحمايتها أثناء التجمع في منطقة الإسقاط ونشر نقاط المراقبة في المنطقة والسيطرة على إجراءات القفز، حيث قفز الجنود من على ارتفاع 25 ألف قدم مستخدمين أقنعة الأكسجين بسبب علو الارتفاع. إثر ذلك بدأت بلاغات حول وجود قوة معادية افتراضية تتجه نحو القوة القافزة لتعطيل تشكيل رأس الجسر، والذي واجهته قوة الاستطلاع بالعرقلة وتأمين نقطة الاستطلاع، ثم طلبت القوة دعماً جوياً فورياً حيث خصصت قيادة العملية طلعتين هجومية بطائرات الهوك العمانية، وخلال ذلك تم قصف مواقع العدو الافتراضي بصواريخ الجافلين، وأثناء سير العمليات تم طلب امداد جوي لإعادة التزود بالوقود وقامت طائرات النقل السعودية بإسقاط حمولات الامداد الجوي التوجيهي باستخدام مظلات "الشيرباء" والتي تعمل بنظام التوجيه GPS عن طريق احداثي النقطة المراد الوصول اليها حيث وصلت الى الأرض مجهزة بالوقود والذخيرة والمواد التموينية، بعد ذلك قام قائد الجيش السلطان العماني وسمو نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية بتكريم المتميزين من القوتين.

تجدر الاشارة الى أن تمرين "جبل14" مر بعدة مراحل تدريبية متنوعة وفي مواقع مختلفة واستمر لمدة أسبوعين شهد خلالها تدريبات للرماية بالذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتركزت التدريبات على عمليات الصاعقة المظلية والعمل في بيئة جبلية ومراحل الاشتباك التكتيكي خصص لها مركز التدريب القتالي في الجبل الأخضر المعد للتدريبات العسكرية ويبعد عن العاصمة مسقط 150 كيلومترا، ويهدف هذا التمرين الى توثيق التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات العسكرية من خلال اظهار الكفاءة القتالية التي وصلت اليها القوتان في ظل مايتمتع به البلدان من علاقة تاريخية مميزة وتعاون عسكري.