محمد بن نايف يرعى تخريج (3874) متدرباً من الدورات التأهيلية بالأمن العام

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم الخميس تخريج دفعة جديدة من الدورات التأهيلية والبالغ عددهم (3874) متدرباً في 21 تخصصاً أمنياً بعد أن أتموا برامج التدريب المشتمل على كافة الجوانب المعرفية والمهارية. وذلك بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

وبهذه المناسبة نوه مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لحفل تخريج كوكبة من أبناء هذا الوطن المعطاء لينضموا إلى إخوانهم رجال الأمن البواسل الذين سطر التاريخ الأمني لهم معاني التضحية والإخلاص في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، والخريجون في فرح مؤكدين أنهم مسخرون أرواحهم وأجسادهم في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن، وعدّ مدير الأمن العام هذه الرعاية تكريماً لرجال الأمن وتأكيداً لما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام بقطاع التدريب في المملكة فسموه حفظه الله رغم مشاغله الكثيرة وما يضطلع به من مسؤوليات جسيمة إلا اننا نجده دائما مع إخوانه وأبنائه منسوبي الأمن العام إيمانا منه حفظه الله بأهمية دعم الكوادر البشرية المدربة في الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن الغالي والاستفادة من طاقات هؤلاء الشباب الواعد إن شاء الله ليكونوا حصوناً منيعة تذود عن هذا الوطن وأمنه وتحفظ له عزته واستقراره.

ونوه مدير الأمن العام باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز برجال الأمن وبالقطاعات الأمنية من خلال دعمه المستمر واللامحدود لها بالإمكانات المادية الحديثة ومتابعته المستمرة لتطوير اداء رجال الأمن في مختلف الجوانب وفق الأسس العملية في التدريب النظري والعملي والاستغلال الأمثل لكل الطاقات والجهود بهدف الوصول إلى أفضل مستويات الأمن والاستقرار لوطننا الغالي. وأضاف بقوله : وليس ثمة من شك في أن لحضور سموه الكريم لحفل تخرج أبنائه معاني سامية وعظيمة لدى الخريجين وأولياء أمورهم ومنسوبي الأمن العام وتتجسد هذه المعاني حبا وعرفانا لسموه الكريم الذي يحمل دائما مسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعا..

كما تحدث مساعد مدير الأمن العام لشئون التدريب اللواء علي بن سعيد الغامدي قائلاً إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية حفظه الله ورعاه حفل تخريج دورات مدينة تدريب الأمن العام بالرياض يؤكد أن هذا الوطن واحة أمن وتاج فخر يتعايش أهله فيما بينهم بمحبة ووفاء وصفاء وإخلاص… عيون ساهرة ترعى الوطن بكل أمانة واقتدار.

وأضاف اللواء الغامدي أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز فيها الكثير من المعاني التي تجسد الاهتمام بإعداد رجل الأمن وصقله معرفياً ومهارياً بشكل يتوافق مع متغيرات العصر الحديث. وأجدها فرصة للتعبير عن مشاعر الغبطة والسرور بتواجد سموه الكريم بين إخوانه وأبنائه رجال الأمن المخلصين حيث يتم دعم المنظومة الأمنية بكوكبة من رجال الأمن المؤهلين وفق تدريبات عملية وتطبيقية متطورة ستمكنهم من القيام بمهامهم بكل كفاءة وإتقان مسايرة المستجدات على الساحة الأمنية.

وأضاف اللواء الغامدي: إن منسوبي شؤون التدريب بالأمن العام فخورون أيما فخر بهذا الشرف وسموه يرعى هذه المناسبة السعيدة، وذلكم أمر ليس بغريب على سموه حيث الاهتمام والدعم المتواصل منه حفظه الله لأنشطة التدريب، ونوه اللواء الغامدي بالدعم السخي والتوجيه الكريم الذي تحظى به المدن التدريبية بمناطق المملكة..

فيما أبدى قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد محمد بن إبراهيم الربيق سعادته وكافة منسوبي مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض بتشريف سموه الكريم لهذا الحفل لتتواصل الجهود والعطاءات في مسيرة مدينة تدريب الأمن العام التي تعد ولله الحمد حقيقة تدريبية ماثلة أمام الجميع وواجهة من واجهات الأمن العام المشرفة وذلك نتيجة الجهود التدريبية المتواصلة والبرامج العملية المتطورة اللذَين يعدان من أهم مقومات نجاح الخطط وتحقيقها لأهدافها..

وأضاف الربيق بقوله ان الملتحقين بمدينة التدريب يتم إعدادهم وتدريبهم بإشراف مباشر من شؤون التدريب بالأمن العام على أفضل أساليب التدريب ووفق أسلوب علمي مدروس يكسبهم الخبرة والمهارة بما يؤهلهم للقيام بواجباتهم على أرقى مستوى وأرفع معدل أداء.. كما كشف الربيق عن مسميات التخصصات الأمنية التي يتم الاحتفال بتخريجها والتي شملت: الشؤون القانونية، ميكانيكا وكهرباء سيارات، الحاسب الآلي، الأسلحة، البصمات، دورة التصوير، المختبرات، الأسلحة والمتفجرات التاهيلية، أعمال المرور، سائقين، التحريات والبحث الجنائي، الأمن والحماية، مكافحة الجرائم والمعلومات، تنفيذ الأحكام الحقوقية، مكافحة غسيل الأموال، العلوم الشرطية المساعدة، دوريات امن طرق (لرتبة وكيل رقيب)، دوريات امن طرق (لرتبة جندي)،دوريات المهام والواجبات (لرتبة رقيب)، دوريات المهام والواجبات (لرتبة جندي)، دوريات شرط المحافظات (لرتبة جندي)، دوريات الأمن (وكيل رقيب)، دوريات الأمن (لرتبة جندي)..

وتمنى الربيق للخريجين كل التوفيق في حياتهم المستقبلية وترجمة ما تلقوه من مهارات وتدريبات عملية في ميدان العمل الأمني.. للقيام بواجباتهم الأمنية ضمن منظومة زملائهم من الأمن العام.