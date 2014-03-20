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شركة الفطيم ترصد 10 ملايين جنيه لتطوير الشوارع بمنطقة المعادى

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شركة الفطيم ترصد 10 ملايين جنيه لتطوير الشوارع بمنطقة المعادى شركة الفطيم ترصد 10 ملايين جنيه لتطوير الشوارع بمنطقة المعادى

قال عبد الله النقراشى، المدير الإقليمى لشركة ماجد الفطيم العقارية، إن الشركة قررت البدء فى تطوير البنية التحتية للمنطقة المحيطة بالمعادى "سيتى سنتر"، وذلك لتخفيف الازدحام فى تلك المنطقة، التى تُعانى من كثافة مرورية مرتفعة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المسئولة، التى تعمل على توفير دعماً ملموساً للمركز لضمان استكمال المشروع فى الموعد المقرر له.

وأضاف النقراشى، فى بيان له، أن عمليات التطوير تشمل الطرق الجانبية التى تربط الطريق الدائرى بالمركز، وتتضمن تجديد طريق الزهراء، بما فى ذلك إنشاء مخرج جديد، وهو ما يضفى لمسة جمالية على الطريق، ويتيح أيضًا للسيارات القادمة فرصة للدوران للخلف(U-turn) للوصول للاتجاه الآخر بالطريق الدائرى، بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن تحسين المداخل المؤدية لموقف السيارات العلوى بالمعادى سيتى سنتر.

وأكد أن الشركة رصدت مبلغ 10 ملايين جنيه لهذا المشروع، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع هو دعم وتطوير وتنمية المجتمعات التى نعمل بها، لافتاً إلى أن هذا المشروع يخدم نحو 1.4 مليون نسمة من سكان المناطق المحيطة بالمركز.

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